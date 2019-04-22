黃騰浩佩戴要價逾7百萬的寶璣Marine 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪腕表，是全球搶翻天的熱門表款。（Breguet提供）

寶璣表在寶鴻堂台中五權店開設形象店，邀請黃騰浩與林柏宏擔任剪綵嘉賓。（Breguet提供）

圖五：頂級奢華版的寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪腕表，約2530萬元。（Breguet提供）

全球搶破頭的寶璣Marine 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪腕表，鉑金藍色面盤，743萬1000元。（Breguet提供）

寶璣Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表玫瑰金銀色面盤，搭鱷魚皮表帶，109萬 。（Breguet提供）

寶璣Marine 5547航海系列兩地時間鬧鈴腕表，18K白金藍色面盤，搭橡膠表帶，128萬 5000 元。（Breguet提供）

看好台中腕表市場，寶璣表即起在寶鴻堂台中五權店開設形象店，展出全系列La Marine航海系列腕表，除了Marine 5517大三針日期腕表、Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表、Marine 5547航海系列兩地時間鬧鈴外，全球搶破頭的5887 Equation Marchante時間等式萬年曆陀飛輪、最頂級奢華版的Classique Grande Complication 5349鑽表也飛抵台中展出，作為新店開幕的鎮店之寶，邀請藝人黃騰浩和林柏宏擔任開幕嘉賓。

黃騰浩身穿白色西裝佩戴要價逾7百萬元的寶璣5887 Equation Marchante時間等式萬年曆陀飛輪，為結合三大功能的高複雜功能腕表，於去年發表後，來自全球的訂單如雪片般湧入，等貨時間至少要8到11個月。

最近轉型當製作人的黃騰浩說，腕表是男人的珠寶，願意為了寶璣表大手筆投資7位數字，尤其最近為籌畫新片壓力破表，經常盯著手表的機械運轉紓解壓力，有時看一整天也不膩。

林柏宏則佩戴要價破百萬的Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表，同樣也是愛不釋手，不論是手工波浪鐫刻飾紋或是航海元素的裝飾細節，無不充滿濃濃的法式品味，都讓他深深著迷。

寶璣表早在去年就發表5887 Equation Marchante時間等式萬年曆陀飛輪，但為了堅持品質，直到最近才在全球陸續舖貨，而且是「到一支賣一支」，表迷無緣鑑賞，只能失之交臂，為此寶璣表特別向VIP商借在台中形象店開幕時展出，並加碼展出一只鑲鑽奢華版、要價逾2530萬元的Classique Grande Complication 5349鑽表，將自4月26日展至5月12日止。

(中時 )