黃騰浩佩戴要價逾7百萬的寶璣Marine 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪腕表，是全球搶翻天的熱門表款。（Breguet提供）
黃騰浩佩戴要價逾7百萬的寶璣Marine 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪腕表，是全球搶翻天的熱門表款。（Breguet提供）
寶璣表在寶鴻堂台中五權店開設形象店，邀請黃騰浩與林柏宏擔任剪綵嘉賓。（Breguet提供）
寶璣表在寶鴻堂台中五權店開設形象店，邀請黃騰浩與林柏宏擔任剪綵嘉賓。（Breguet提供）
圖五：頂級奢華版的寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪腕表，約2530萬元。（Breguet提供）
圖五：頂級奢華版的寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪腕表，約2530萬元。（Breguet提供）
全球搶破頭的寶璣Marine 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪腕表，鉑金藍色面盤，743萬1000元。（Breguet提供）
全球搶破頭的寶璣Marine 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪腕表，鉑金藍色面盤，743萬1000元。（Breguet提供）
寶璣Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表玫瑰金銀色面盤，搭鱷魚皮表帶，109萬 。（Breguet提供）
寶璣Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表玫瑰金銀色面盤，搭鱷魚皮表帶，109萬 。（Breguet提供）
寶璣Marine 5547航海系列兩地時間鬧鈴腕表，18K白金藍色面盤，搭橡膠表帶，128萬 5000 元。（Breguet提供）
寶璣Marine 5547航海系列兩地時間鬧鈴腕表，18K白金藍色面盤，搭橡膠表帶，128萬 5000 元。（Breguet提供）

看好台中腕表市場，寶璣表即起在寶鴻堂台中五權店開設形象店，展出全系列La Marine航海系列腕表，除了Marine 5517大三針日期腕表、Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表、Marine 5547航海系列兩地時間鬧鈴外，全球搶破頭的5887 Equation Marchante時間等式萬年曆陀飛輪、最頂級奢華版的Classique Grande Complication 5349鑽表也飛抵台中展出，作為新店開幕的鎮店之寶，邀請藝人黃騰浩和林柏宏擔任開幕嘉賓。

黃騰浩身穿白色西裝佩戴要價逾7百萬元的寶璣5887 Equation Marchante時間等式萬年曆陀飛輪，為結合三大功能的高複雜功能腕表，於去年發表後，來自全球的訂單如雪片般湧入，等貨時間至少要8到11個月。

最近轉型當製作人的黃騰浩說，腕表是男人的珠寶，願意為了寶璣表大手筆投資7位數字，尤其最近為籌畫新片壓力破表，經常盯著手表的機械運轉紓解壓力，有時看一整天也不膩。

林柏宏則佩戴要價破百萬的Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表，同樣也是愛不釋手，不論是手工波浪鐫刻飾紋或是航海元素的裝飾細節，無不充滿濃濃的法式品味，都讓他深深著迷。

寶璣表早在去年就發表5887 Equation Marchante時間等式萬年曆陀飛輪，但為了堅持品質，直到最近才在全球陸續舖貨，而且是「到一支賣一支」，表迷無緣鑑賞，只能失之交臂，為此寶璣表特別向VIP商借在台中形象店開幕時展出，並加碼展出一只鑲鑽奢華版、要價逾2530萬元的Classique Grande Complication 5349鑽表，將自4月26日展至5月12日止。

(中時 )

#黃騰浩 #林柏宏