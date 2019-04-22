台南1名6旬婦女到安南醫院就診，表示最近右手肘又麻又痛、無名指及小指無力，經醫院診斷為「肘隧道症候群」，施以針灸治療及內服中藥後，症狀逐漸改善。

經安南醫院中醫師沈佩諠初步問診，該婦女職業為保姆，常常需要用到手肘，這段時間手肘和小指麻痛無力，甚至無法轉開鑰匙。婦女詢問中醫師是不是俗稱「滑鼠手」的「腕隧道症候群」。

沈佩諠說，婦女的情況並不是，而是「肘隧道症候群」，發生原因為手肘外側的尺神經受到刺激導致手腫脹、痛，或是無名指及小指有麻麻的感覺，好發族群為40歲至60歲的女性。

預防及治療部分，最重要的就是避免壓迫尺神經的姿勢。平常可將手肘彎曲，配合每人手部緊繃程度，手掌往後拉開，做反手戴眼鏡動作來紓解，另外，也可在手肘及手指局部施以針灸治療。

沈佩諠中醫師提醒，若未接受治療，尺神經持續壓迫下，手掌的肌肉會開始無力甚至萎縮。若出現不適症狀應交由專業醫師判斷，並配合治療，避免延誤就醫。

(中時 )