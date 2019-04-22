公共電視、CATCHPLAY與HBO Asia共同推出、大慕影藝製作的夯劇《我們與惡的距離》21日晚間播出大結局，《與惡》第9、10集收視今（22日）出爐，分別再創2.91和3.4新高，其中完結篇最高衝到3.6，兩集觸達人數130萬。如果加上HBO Asia沒有正式對外公佈的收視數字，以及觀眾收視習慣改變，利用Catchplay以及公視＋網路收視人口大幅增加，整體來說《與惡》表現絲毫不遜色，成功創下近年台劇新高度！

《與惡》最終回第10集一分鐘瞬間最高收視3.6再創新高，落在宋喬安（賈靜雯飾）到新電視台就職，再次遇見李大芝（陳妤飾），喬安對著大芝說「世界還真小」，兩人相視微笑。賈靜雯表示，「喬安姐再次遇見大芝，兩個人都成長了許多，盡在不言中」。陳妤則認為，「大芝三年後又再見到喬安，一部分覺得，果然命運要教導人類的課題逃都逃不掉，不過自己也成長很多了，已經透過時間、透過身邊愛自己的人，把自己身上的標籤拿掉了，有點彆扭，但也期待。」

客串演出《與惡》中品味新聞台新聞部副總的製作人湯昇榮表示，「收視率、點擊率、迴響的多樣我們都感受到了，尤其連視障歌手蕭煌奇都看（聽）了，還留言給我，實在感動與開心，感謝大家對《與惡》的支持」。

蕭煌奇昨晚在《與惡》播畢後，臉書留言給湯昇榮表示：「好的戲劇，一定要支持的，一邊錄音，也要看完完結篇。謝謝你還有所有的劇組朋友，給我們這麼一齣那麼好的戲劇，感謝喔」。

《與惡》製作單位21日晚特別於誠品書店南西店舉辦一次看完前8集的特別放映活動，最後兩集播出前一小時，找來編劇呂蒔媛、製作人林昱伶、製作人湯昇榮、陳妤與林哲熹到現場與80位幸運粉絲做映前分享，女主角賈靜雯以「喬安姐」之姿驚喜現身分享會，她表示，「這部戲太好哭，每一段都覺得『怎麼會這樣』，演出時我有很多段都哭很慘」。她也開玩笑說道，劇中與她立場對立的「李曉明母親」謝瓊煖很討厭？「因為她只要一出來我就掉眼淚」，最終回令她最揪心的場面，莫過於被害者家屬與加害者家屬面對面「修復式會談」這場戲，賈靜雯認為，「宋喬安跨越了心中的大石頭，她學會了轉向思考，唯有放下，才有喘息的空間，未來會更美好」。這場戲在拍攝時也請到真正的心理諮商師在片場指導。

金鐘編劇呂蒔媛也在深夜上PTT台劇版寫了感謝文：「與惡的這次播出，想說編劇的功課已做完，多留給大家討論的空間（也是玻璃心啦），就沒上來跟大家招呼(其實又忘了怎麼留言)。感謝這五週來大家的支持，每天都有上來看大家的回應，量太多，有點難消化（腦子最近不太好用啊），回應太多，跳太遠，常眼睛迷路，很多看不懂（抱歉），但很感動如此熱烈的迴響，及深層的對話。感謝大家對與惡的指教與愛護，謝謝台劇版的你們一直給我的鼓勵與信任（有吧⋯⋯自己說有），希望自己有能力繼續社教下去，希望每次都可以遇到如此美好夢幻不饒過自己的團隊。愛老虎油，呂蒔媛（鞠躬）」，金牌編劇一浮出水面，馬上被網友推爆，紛紛感謝她寫出這麼好的劇本、給了大家這麼一部這麼發人深省又動人的優質好劇，也讓大家重新學習體諒、包容與愛。

而同以職場為主軸的寫實劇《最佳利益》，是台灣首部律政職人劇，以法律為題材，將在華視5月5日首播，中天娛樂台5月11日起每週六晚間10點播出。

(中時 )