復活節周日早晨，南亞島國斯里蘭卡驚傳6起連環爆炸案，午後首都可倫坡（Colombo）附近又發生2起炸彈攻擊，斯里蘭卡官方法醫鑑識專家透露，上午發生的6起爆炸應是由7名自殺炸彈客所為；官方表示，對於斯國來說，這是「完全新型態的恐怖主義」，此事件喚醒斯國對恐怖主義的關注。

復活節當日斯里蘭卡連8爆，是該國10年來最為慘重的炸彈攻擊。

21日復活節不平靜，炸彈在斯里蘭卡首都可倫坡及東南部城市巴帝卡羅亞（Batticaloa）接力引爆，共3間教堂、4間飯店遭到攻擊，至今奪走290條性命、約500人受傷。

截至目前為止，尚未有任何組織坦承犯案，不過斯國警方已逮捕24名相關涉案人士，尚在釐清犯案動機及是否有海外聯繫。美聯社引述自斯里蘭卡政府的法醫犯罪專家維蓮賈（Ariyananda Welianga），指出上午發生在可倫坡及巴帝卡羅亞的6起爆炸案是由7名自殺炸彈客所為。

維蓮賈指出，警方在爆炸現場採集並帶回攻擊者的部分遺體，經過分析後認定這6起事件為自殺炸彈攻擊。他說除了可倫坡香格里拉（Shangri-La Colombo）飯店是由2名自殺炸彈客引爆，其餘包括肉桂大酒店（Cinnamon Grand Colombo）、金斯伯里酒店（Kingsbury Hotel），以及分別位在可倫坡市內的聖安東尼教堂（St Anthony's Church）、市郊哥波鎮（Negombo）的聖塞巴斯提安（St Sebastian's）教堂、巴帝卡羅亞的錫安教堂（Zion Church）都是由個別炸彈客犯案。

周日午後另外在可倫坡市郊發生的2起炸彈攻擊則還在調查當中。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，發生於斯里蘭卡的復活節連環爆炸攻擊與近年來發生在亞洲其他國家的恐怖攻擊如出一轍，專挑虔誠信眾聚集的教堂及外國觀光客青睞的5星級飯店，不過對斯里蘭卡來說卻是相當新型的犯案模式。

報導引述自斯國住宅建築部部長普雷馬達薩（Sajith Premadasa），指出周日8連爆對斯國來說「完全是新型態的恐怖主義」（brand new type of terrorism）。普雷馬達薩說，斯里蘭卡政府過去曾與分離主義組織「泰米爾之虎」（Tamil Tigers）陷入將近30年的內戰，分離主義份子所到之處全數遭到攻擊，所有組織無依倖免，一共奪走7萬至8萬條人命，政府軍仍在2009年成功擊潰這股恐怖勢力。

布魯金斯學會印度中心（Brookings India）研究員德魯瓦•賈伊尚卡爾（Dhruva Jaishankar）認為，斯國在結束內戰後或許就對打擊恐怖主義太過自滿，周日的連環爆炸或許能就此將他們震醒。

(中時電子報)