教育部今天表示，108學年大專院校學雜費收費基本調幅，依公式核算後為2.17％，是5年來最高；但去年未調者，最多可調升2.5％。有意申請調漲學雜費學校，必須於6月17日下午5時前提出，教育部將在7中旬前公布審議結果。

每年大專院校學雜費收費基礎調整幅度，教育部都是依據「消費者物價指數年增率」（占30％）、「平均每戶可支配所得年增率」（占35％）及「受僱員工薪資年增率」（占35％）組合而成的固定公式計算而來，經計算後，108學年調幅為2.17％，是近5年來最高。

教育部高教司長朱俊彰表示，108學年大專院校學雜費基本調幅較往年高，主要原因是「消費者物價指數年增率」107年商品類、服務類等項目、核心物價指數皆增長，由去年0.62％增為1.35％；又「受僱員工薪資年增率」由去年1.83％增為2.43％，主要與廠商調薪、發放獎金及員工酬勞有關。

朱俊彰表示，108學年大專院校學雜費基礎調整幅度是2.17％，但如果前一學年度未調整之學校，得加計前1年基本調幅1.85％，惟因調幅最高不得逾2.5％，故修正為2.5％。

另依規定，學校若具有完善之助學計畫、學雜費調整支用計畫、資訊公開程序及研議公開程序，得申請放寬其基本調幅至1.5倍，惟教育部表示，過去5年尚無學校經審查後符合此要件。

教育部說，各大專院校如擬調整學雜費，應審酌學校財務狀況、助學機制及辦學綜合成效等面向，並確實完備「資訊公開程序」及「研議公開程序」後，在6月17日下午5時前報教育部審議。

過去以來，大專院校調漲學雜費都要面臨很多抗議，忙了半天，最後還不一定調得成；尤其，今年遇上總統及立委選舉，學校要調漲學雜費更困難。有些大學已經放棄調漲學雜費的念頭，轉而要求教育部放寬規定，讓他們可以更方便去募款籌財源，就不用漲學雜費了。

朱俊彰表示，非常樂意看到學校願意在募款方面大展身手，如果法令上有至窒礙難行的地方，教育部願意幫忙，跟其他部會協商來解套。

(中時 )