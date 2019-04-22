接受照服員訓練的受刑人熟練地為病患服務。（鐘武達攝）

彰化監獄為激勵「照顧服務員技能訓練班」的學員出獄後能有復歸社會與投入職場的勇氣，22日特別舉辦家庭日邀請家屬見證他們學習照護的成績，有受刑人說，出獄後一定要靠著一技之長自立更生，不會再當個只會伸手要錢的媽寶。

典獄長黃坤前表示，近年來矯正機關收容的年長受刑人有增加趨勢，管理上的困擾也增多 ，為此彰監配合政府長照政策與洪宗鄰醫院附設護理之家合作開辦「照顧服務員技能訓練班」推動照服員訓練，除了有助於監所內老弱殘病的照護，也期待學員們出獄後具備就業的能力。

彰監「照顧服務員技能訓練班」目前有16名學員，家屬們看著他們可以熟練地為病患翻身、擦背、換尿布，有人感動到眼眶都紅了，私底下還說「很高興看到他脫胎換骨」。

詹媽媽說，兒子入獄前什麼都不會做，成天遊手好閒，入獄後她還特別寫信拜託監獄的長官「多讓兒子學點功夫」，現在看到兒子願意接受照服員訓練班的洗禮，真的很欣慰。

江姓受刑人入監服刑已經12年，他說，感謝彰監教化科破例讓他參加長照員技訓班，他從學習照顧別人的過程中也不斷自我反省要重新做人，還說，將來如能順利出獄，一定要將所學回報家中年邁的阿嬤。

(中時 )