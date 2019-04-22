為提供穿越馬路的行人更多安全保障，公路總局第二養護工程處22日在員林市員生醫院與員林基督教醫院周邊路口試辦「Z字型行人兩段式穿越道」，彰化工務段長吳宜宏表示，Z字型穿越法讓行人更清楚觀察來車動態，分隔島還有寬廣的庇護空間，安全性大幅提昇。

吳宜宏指出，行人穿越馬路時頻傳遭轉彎車輛撞擊的意外，公路總局經參考國外的研究設計出台灣首見的行人動線指標「Z字型行人穿越道」，考量醫院周邊會有高齡及行動不便者進出有迫切需要，為此特別擇定台1線員林路段的員林基督教醫院及員生醫院的周邊路口為中部地區的試辦點。

「Z字型行人兩段式穿越道」是將原來畫設在路口的「行穿線」往後退縮約5公尺，如此一來車輛駕駛人及行人之間的雙向辨識及應變安全距離拉大，可以降低撞擊的風險；而兩段式穿越道具有方向性，行人走到安全島時身體會自動90度轉向並面對來車方向，可以觀察到來車的動態以便及時反應。

另外，分隔島從原來的1.5米加寬至2米並規畫庇護空間供停等，行動不便者如果無法1次過兩側的車道時，也可以安心在安全島上停等。

(中時 )