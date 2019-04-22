台中市府為銜接中科路及水湳經貿園區，打破中清地下道交通瓶頸，採豎琴式斜張橋設計，斜張橋主塔逐漸成形。（圖／台中市府提供）

展現專業工法與城市意象的橋梁，即將在台中市呈現。市府為銜接中科路及水湳經貿園區，打破中清地下道交通瓶頸，採豎琴式斜張橋設計，推動「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，至3月底，整體工程進度達60％，斜張橋高聳的主塔逐漸成形，預計5月中旬完成鋼構雛形，接續安裝跨台74鋼梁及吊索，逐步打造水湳新地標。

建設局長陳大田表示，為利工程作業及安全，施工團隊採用高規格的圓盤系統式外圍施工架，並採用500噸級吊車吊裝同步作業；另外，鋼構節塊採螺栓及高空銲接作業接合，為爭取作業時間，每日出工人數達40餘人，並於上午7時前進駐工地，在兼顧品質與效率下加速施工。

斜張橋鋼構主塔共分8層昇層節塊，垂直高度達約70公尺，1月起陸續施作，預計5月中完成主塔鋼構雛形，接續推動跨台74鋼梁及吊索安裝工程。

陳大田指出，目前民眾行經台74線快速道路，已可看見主塔逐漸成形，整體橋梁工程預計11月底完工，透過空中匝道立體交叉，將車輛分流，搭配夜間LED投光燈，展現台中新城市意象。

(中時 )