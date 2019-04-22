小怪手無故起火幸無人傷亡。（陳淑娥翻攝）

台中港務消防隊昨天深夜10時許獲報，指停在環港北路上，消波塊貫穿用的小怪手突竄火舌，所幸無人受傷，初步研判應不是人為縱火。

台中港務消防隊昨晚獲報，指環港北路上有挖土機燃燒，立即派遣防風林分隊2車7人出勤，10時33分到達現場，現場已有員警，10時39分撲滅火勢。

現場為營造消波方塊貫穿用小怪手起火，周六及日並未施工，初步研判應不是人為縱火，正確起火原因待火調人員釐清中。

(中時 )