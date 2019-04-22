小怪手深夜無故起火 台中港引虛驚 16:542019/04/22 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小怪手無故起火，初步排除人為縱火。（陳淑娥翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小怪手無故起火幸無人傷亡。（陳淑娥翻攝） 台中港務消防隊昨天深夜10時許獲報，指停在環港北路上，消波塊貫穿用的小怪手突竄火舌，所幸無人受傷，初步研判應不是人為縱火。 台中港務消防隊昨晚獲報，指環港北路上有挖土機燃燒，立即派遣防風林分隊2車7人出勤，10時33分到達現場，現場已有員警，10時39分撲滅火勢。 現場為營造消波方塊貫穿用小怪手起火，周六及日並未施工，初步研判應不是人為縱火，正確起火原因待火調人員釐清中。 (中時 ) #現場 #怪手 #消防隊 #貫穿 #港北 也許您會感興趣 推薦閱讀 BMW X LAND體驗營 大展休旅魅力 04:092019/04/19 質詢遇地震 議員臨危不亂 04:102019/04/19 竹市龍舟賽 廣邀高手競速 04:102019/04/19 邰智源嘗鮮化身記者採訪直擊強震現場 15:302019/04/20 新北城林橋3車追撞 現場一片血腥 19:072019/04/20 尚順育樂世界住宿、遊園 下殺三折起 04:092019/04/21 行竊失風殺婦 故布疑陣穿幫 04:102019/04/21 直擊！彰濱輪胎回收廠大火 濃煙直衝30公尺遮天蔽日 17:392019/04/21 大古鐵器 發表世界最輕量鑄鐵鍋 04:102019/04/22 每天都回到現場 04:102019/04/22 社會熱門新聞 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 18歲重機騎士違規上國3 追撞油罐車慘死 - 社會 - 中時 法官引用《與惡》台詞 房客誘殺房東逃死刑 - 社會 - 中時 女人讓你碰這3個禁區 代表你有機會了 - 社會 泰山姐弟雙屍案現疑點 狠父提款2萬失蹤 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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