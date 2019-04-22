前新北市長朱立倫今(22)日出席齊柏林空間啟用落成典禮，被媒體提問關於國民黨總統初選，可能採徵召式初選，徵召高雄市長韓國瑜參加初選。朱立倫表示徵召就是徵召，初選就是初選，沒有什麼徵召式初選，若要徵召韓國瑜市長就直接徵召，採取這種徵召式初選只是造成韓國瑜市長麻煩。

新北市長侯友宜則表示，選總統遊戲規則還是在中央黨部，遊戲規則訂清楚，態度就明朗化，期待黨部趕快把遊戲規則弄得很清楚，相信韓市長也好，或是任何一個有意願要參選的人，只要遊戲規則清楚，大家就會踴躍的站出來，為全台灣來服務。

另外對於蔡英文總統近日發言砲火猛烈，朱立倫也感嘆，台灣到底是在選總統還是選吵架王，看到蔡英文總統不斷找人在吵架，不管是對於同黨同志民進黨總統初選參選人賴清德、還是近日宣布投入國民黨初選的鴻海董事長郭台銘以及高雄市長韓國瑜，一直想找很多人來吵架，台灣選舉如果要選的是吵架王，那對下一代是非常不好的，希望能多提出政策，真正來關懷台灣。

(中時 )