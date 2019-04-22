中天新聞 韓冰直播初體驗 亂入遭老爸糾正重來

近來因幫時尚雜誌拍美照引起眾多討論的韓冰，兩年前的直播影片曝光，原來2017年5月19日，國民黨主席選舉前夕，韓冰就曾當過韓國瑜直播中的接線生，對比現在的美豔模樣，兩年前的政治直播初體驗，韓冰稚嫩的臉蛋及嬌羞娃娃音萌翻，讓網友融化，不過由於對直播流程較為生疏，遭老爸糾正重來。

高雄市長韓國瑜帶起韓流，一家五口都走紅，子女中搏最多版面的仍屬「小甜心」韓冰，根據中天新聞報導，原來韓冰在擔任韓國瑜高雄市長的競選小編之前，在爸爸參選黨主席時就曾幫忙當接線生。

當時韓冰在直播中幫忙接電話，由於鏡頭還沒帶到，韓冰就直接發聲問道：「韓先生，我這邊有一個問題」，馬上被韓國瑜糾正「妳要先說妳換個手」，韓冰也非常聽爸爸的話馬上改正，頻頻道歉，並嬌羞的說：「不好意思，我換個手」。

影片曝光後，網友紛紛回應「真可愛，善良的孩子」、「不同風格的美」、「怎麼看都可愛」、「可愛父女檔」、「韓冰好可愛！跟拔拔很好耶」。

(中時電子報)