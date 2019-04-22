嘉義縣鳥會昨天造訪土虱灣，並利用無人機空拍，比對從地面與高空不同視野的景觀差距。（沈揮勝攝）

從高空俯瞰，土虱灣完全不像土虱，但山巒疊翠、壯觀美麗。（陳建樺提供）

從高空看土虱灣，與地面看有很大的差異。（陳建樺提供）

昨天陰雨，從地面看土虱灣的情景。（沈揮勝攝）

嘉義縣鳥會操作無人機，空拍土虱灣。（沈揮勝攝）

嘉義縣鳥會理事長陳建樺表示，除了利用無人機空拍，土虱灣縮時攝影之美，也頗讓人期待。（沈揮勝攝）

中華鳥會之組成單位各縣市鳥會會員代表，20、21日會師日月潭，並於活動後由地主南投縣鳥會導覽，前往附近各景點賞鳥、攬勝。嘉義縣成員驚豔於土虱灣之絕美壯觀，動用無人機空拍，發現不同視野角度，有著不同美感。

嘉義縣鳥會理事長、中華鳥會理事陳建樺表示，從地面看土虱灣，大曲流完美對稱，還真的神似土虱魚頭。但由500米高空俯拍卻完全不像土虱，說不出它像什麼，不過景緻確實壯美，從濁水溪畔山崙延伸到西巒大山、治茆山群峰，西側的地利與雙龍部落，歷歷在目。

嘉義縣鳥會會員代表李靚美說，在土虱灣空拍，沒有航道飛安疑慮，周邊山巒翠綠、濁水溪曲流逶迤。在這兒用縮時攝影也不錯，記錄山嵐湧動、日出日落，都別有一番風情。

土虱灣位在日月潭伊達邵南側，沿投63號鄉道經潭南抵地利部落後，再循台16線臨29便道續行2.6公里可達，從伊達邵到土虱灣里程約14公里、行車20到25分鐘；該景點於2011年納入日月潭風景區經管範圍內，是日月潭附近最壯觀、最具代表性的大曲流地景。

(中時 )