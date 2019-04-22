高雄市長韓國瑜即將表態是否投入2020總統選戰，前行政院長賴清德今天指出，韓目前還是國民黨內最孚眾望的人選，如果韓國瑜願意投入總統大選，他很希望能在明年1月11日的總統大選中，與韓國瑜進行一場君子之爭。

對於是否投入選戰，國民黨最強戰將韓國瑜日前表示，目前內部還在討論，希望明天就會出來，最慢這禮拜一定會出來。

賴清德今日接受媒體訪問時表示，是否投入選戰還是要由韓國瑜自己做決定，因為韓目前還是國民黨內最孚眾望的人選，「我們不妨靜待一天，讓他做最後的決定。」

不過他說，如果韓國瑜願意投入總統大選，又能得到國民黨的支持的話，他當然很希望能在明年1月11日的總統大選中，與韓國瑜進行一場君子之爭。

蔡英文總統近日強烈抨擊韓國瑜與郭台銘，網路聲量上揚，也讓她在民進黨內的支持度逐漸攀升，今天有民調指出蔡支持度已贏過賴清德，媒體詢問是否因此改變選舉策略？賴清德表示，選舉策略會隨機應變，但是不會因為選舉一時的變化，堅持的理念不會改變，一步一腳印走下去。

他說，今天有兩個民調，就是作為參考，之前也有很多民調公布過，這些民調的作法有些落差，民調的起伏有很多因素，他不便評論，但他的立場就是繼續加油，獲得國人支持，希望能代表民進黨打贏這場選戰。

他說，不同方式做的民調就是作為參考，重要的是要持續努力，目前距離初選還有一個多月，會再接再厲，堅持到底，每到一個地方就發表他對國家社會的看法，「獲得國人支持才是最重要的」。

至於蔡英文近來對韓郭發射的砲火猛烈，媒體詢問賴的意見，他說，這點他尊重蔡總統的作法。

(工商 )