壽司如櫻花、生魚片雕刻成富士山！從料理可看出一國文化與深度，國人熟悉的日本「和食」在2017年也列為「世界非物質文化遺產」！然別以為「歐伊細」的日本料理只能在日本吃得到，其實很多日本客也著迷於台灣味的日本料理，掌握和食料理精髓、選用當地食材，台灣也美味的日本料理店，2018、2019的米其林「星」級餐廳就有日式料理店。首屆「台灣和食料理金賞展」就能看得到台灣師傅、學子的創意無限！

生魚片、海鮮、雕花，在師傅巧手下，將日式料理美學菁華呈現。

長年專心致力提升國內日式料理產業發展的中華日式料理發展協會，今年在馬來亞粵菜餐廳開辦第一屆台灣和食料理金賞展，各大日式料理餐館端出自家今年度最有「春天」創意的料理，一道道春色繽紛的菜餚，全以春季食材製作，並融入自家傳承的特色，大展全新創意，與傳統日本料理充份區隔，又有本土人文底蘊，成為獨樹一格的「台式日式料理」。日本石川縣官方政府人員亦特地帶著食材跨海來台，介紹當地特產及觀光景點。

用料理當畫布，師傅用創意美味模擬和風春天。

展覽現場，協會特聘老爺酒店王牌主廚藍文彬，帶領高徒城市大學餐飲系三年級劉晉廷，現場進行料理達人秀，師徒二人結合4-5月南投縣信義鄉春天特產的梅子，製作出具有梅子清新香氣及酸甜滋味的蜂蜜春梅果凍，並現場指導日式獨有的醬汁手法，大方公開夏日清爽口感綿密的醬汁做法。

日本石川縣官方政府人員也在現場與台灣廚師分享石川縣特有食材及觀光景點，推荐台灣民眾到石川縣旅遊及吃美食，活動會場也有十多個攤位，展出日本直送的酒類、調味料、香鬆、米、日雜乾貨、書本…等，與台灣相關產業做友善交流。

中華日式料理發展協會開辦第一屆台灣和食料理金賞展。（主辦單位提供）

永連生也鼓勵日料從業人員報考日本政府農林水產省(MAFF)委託TOW株式會社公司主辦的海外性「日本料理調理士技能認證制度」，本年度將於5/22考試！鼓勵台灣廚師也能秀創意，製作出美味的和食料理，展食尚秀美味！

(中時電子報)