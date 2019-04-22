學生們以「我的媽媽，我的四月八」為題，發揮創意繪製花燈。（何冠嫻攝）

頭份上公園「平安門」以繽紛花燈點綴，象徵上庄平安。（何冠嫻攝）

頭份市公所透過四月八彩繪花燈比賽，讓在地青年重拾家鄉文化，感受當年賽花燈的熱情，用創意延續四月八傳統，並22日啟動花燈裝置藝術，發揚在地特色，廣邀各地遊客體驗濃厚地方風情。

今年花燈比賽以「我的媽媽，我的四月八」為彩繪主題，讓學童們發揮創意，利用棉花、黏土、鐵絲等複合媒材做出獨一無二花燈，獲國小低年級組季軍的六合國小徐豪成將媽媽在心目中的超人形象利用寶特瓶做出創意燈籠吸睛。文英國中的劉益亘則以媽祖為主題，呼應媽祖遶境頭份，勇奪國中組冠軍。來自建國國中黃佳羚將媽媽以客家形象表現拿下國中組亞軍。

22日苗栗縣長徐耀昌與頭份市長羅雪珠頒發獎狀表揚彩繪花燈得獎優勝者，並與頭份33位里長啟動情境花燈裝置。頭份市公所利用千顆彩繪燈籠點綴「平安門」、「圓滿門」，將於即日起至5月12日在上、下公園展出，象徵上庄平安、下庄圓滿。徐耀昌指出，頭份四月八活動經歷20多年，規模日益盛大精彩，將與苗栗市的（火旁）龍南北呼應，相得益彰。

此外，5月11日「精彩匯客庄踩街活動」將接續登場，羅雪珠說明，當日將有30組在地社區團隊以紅、藍、桃紅、綠4種花布色系，以「客家本色」為題舞動頭份市區，5月12日的千人辦桌宴則適逢母親節，邀請民眾團聚品嘗道地客家美食。

(中時 )