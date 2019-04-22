108學年度非營利幼兒園將再增設4園，包含西湖國中、雙園國中、玉成國小、大安國小，盼能降低家長負擔。（北市教育局提供）

台北市首度攜手私立泰北高中合作辦理的非營利幼兒園22日開幕，招收2至6歲的幼兒共計106名， 全市非營利幼兒園數量達33園。北市教育局表示，除了泰北外，108學年度非營利幼兒園將再增設4園，包含西湖國中、雙園國中、玉成國小、大安國小，盼能降低家長負擔。

截至107學年度，北市已達成12行政區「區區有非營」目標，此次首度與士林區私立泰北高中合作，也讓北市非營利幼兒園數量達33園，泰北非營利幼兒園目前招收3班，包含1班2歲班、2班3-5歲混齡，共76人；108學年度將招收106人，新增一班3至5歲混齡。

台北市長柯文哲致詞表示，泰北非營利幼兒園由教育局依《幼兒園與其分班基本設施設備標準》提供設施設備，委由財團法人三之三生命教育基金會營運管理，也是與私立學校第一次合作，對於校園餘裕空間活化有重大突破。

柯文哲表示，配合行政院少子女化對策計畫，幼兒就讀公幼的家長平均每月繳費2500元、非營利幼兒園平均月繳3500元，準公共化幼兒園約月繳4500元，其餘差額由政府協助支付，但現在還是很多人無法抽到，仍要思考北市的幼教政策怎麼做會更好。

北市教育局表示，除了開辦泰北非營利幼兒園外，108學年度非營利幼兒園將再增設4園（包含西湖國中、雙園國中、玉成國小、大安國小）、增加19班、增加招收人數500名；公立幼兒園將增設25班、增加招收人數492名；特幼班將增加4班、增加招收人數32名，總計增加1024名。

(中時 )