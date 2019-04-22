055型驅逐艦

23日是解放軍海軍成立70周年紀念，盛大的國際海上閱兵即將登場，預計有32艘艦艇與39架戰機，還有10多個國家近20艘艦艇，都將在青島及附近海空域參閱。

不過，由於最受矚目的解放軍第一艘自製航母很可能準備不及，無法出席，屆時055型萬噸驅逐艦可望成為目光焦點。

055型驅逐艦首艦下水後，號稱是解放軍的全能艦，可以兼顧反艦、防空，反潛與對陸攻擊等作戰任務。不過，中國大陸《兵工科技》雜誌指出， 055艦的優先作戰方向是防空。

055型驅逐艦

解放軍目前有1艘航母在役，1艘即將交付，更大型的自製航母也將在陸續建造，而作為航母帶刀護衛的大型飛彈驅逐艦，目前已有的052C、D飛彈驅逐艦雖然在戰場感知能力上有大幅提升，防空導彈性能也逐漸改善，但苦於噸位較小，載彈量一直上不去。

以052C為例，它配備有48枚海紅旗-9防空飛彈，但在美國阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦96個發射單元面前比數懸殊。而052D雖然使用了新型冷熱相容垂直發射單元，數量也提高到64單元，但如果撇開其中8枚反艦飛彈、4-8枚反潛飛彈不提，能夠攜帶的防空飛彈仍然只有48枚左右，也沒比052C強多少。

分析指出，困擾解放軍艦隊防空的載彈量問題始終沒有獲得妥善的解決，面對中國大陸周邊國家基本上都具備的超音速反艦飛彈攻擊能力，需要更多飛彈和發射通道，以滿足抗擊飽和攻擊的需求。

反之，055大驅就截然不同，其艦首的垂發系統共有64個單元。於於舯部區域並未曝光，目前有48單元和64單元兩種說法，這樣全艦的發射單元最多可達128個，大大提升了載彈量，可以更從容地分配各種飛彈的載彈量。其中至少能攜帶超過90枚遠端區域防空飛彈，大幅提升抗飽和攻擊的能力，甚至單從區域防空作戰能力來說，1艘055就達到，或甚至超過2艘052C、D的標準。

而對於垂發中搭載的防空飛彈，分析認為，主要還是作為區域防空作戰主力的海紅旗-9B遠端防空飛彈。這種導彈是海紅旗-9的改良型，可以在冷熱通用的垂直發射系統中使用，作戰性能大幅提高，據稱射程增加到200公里，最低射高也降到能滿足攔截掠海飛行反艦飛彈的標準。主要擔負單艦或艦艇編隊區域防空作戰任務，具有反應迅速、啟動時間短，以及複雜電磁環境下抗干擾能力強等特點。此外，新型垂發還能發射射程增為70公里的紅旗-16B中程防空飛彈。

分析指出，除了海紅旗-9B和紅旗-16B這兩款現役中遠程防空飛彈外，新型垂直發射系統由於尺寸增大，也具有「1坑4彈」的裝填能力，能發射類似美國改良型海麻雀（ESSM）飛彈的新型中近程防空飛彈，用於反導防空。

(中時電子報)