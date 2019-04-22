台中市勞工局舉辦12場免費創業課程，首場「當新創遇上專利商標」迴響熱烈。（盧金足翻攝）

為協助青年創業，台中市政府勞工局規畫12場免費創業課程，首場課程「當新創遇上專利商標」，幫助青年創業不要走冤枉路，台中市長盧秀燕盼市府青創政策更能「接地氣」，提供創業青年實際所需的資源，協助青年勇敢圓夢。

台中市勞工局長吳威志表示，擁有商標及專利的基本知識，對青創事業極為重要，除可保障青創研發成果，也可避免無故侵權，創業系列課程後續還有數位行銷、政府資源應用等多元主題。

勞工局指出，首場的專利商標課程於日前在台中社會創新基地舉辦，邀請允赫國際智慧財產權事務所李承憲及羅永杰二位商標代理人及專利師，分享專利商標與智慧財產權相關規定與注意事項。

他們以實際案例進行解說，讓新創家們借鏡學習，確保創新研發成果不受侵犯。參與本場次活動的20餘名新創者，在活動後紛紛表示有意願進行專利商標申請，保障自己應有的權利。

為實際了解台中市青創基地的運作情形，台中市長盧秀燕日前到霧峰光復新村，參訪《人人好工坊》、《叢林找》插畫工作室，與摘星青年交流，聆聽現場創業青年的想法與意見

，盼市府青創政策更能「接地氣」，提供創業青年實際所需的資源。

(中時 )