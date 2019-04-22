台南佳里漳州社區推小旅行，搭配不同季節主題，遊客體驗當一日鹿農、蜈蚣陣cosplay、木玫瑰DIY、水田種稻、拔蘿蔔等活動，相當豐富。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

社區小旅行正夯，台南佳里漳洲社區導入勞動部多元就業人力計畫，43歲的計畫經理朱靜珊著手推廣社區文化與產業，僅花短短一年時間，就讓社區知名度大開，她不僅串連社區景點及資源，還與在地青農合作，規畫各式農事體驗活動，今年預計將吸引超過2,000名遊客探訪，不僅替社區帶來超過百萬營收，也凝聚社區情感。

漳州社區受到人口外移影響，居住民眾不到千人，但養鹿事業興盛，有將近600頭鹿，是社區獨特的產業，朱靜珊以此結合在地文化生態，並搭配不同季節設計主題，帶著遊客體驗當一日鹿農、蜈蚣陣cosplay、木玫瑰DIY、水田種稻、拔蘿蔔等，相當豐富。

由於曾經從事電子商務工作，朱靜珊與台南大學學生合作，導入AR虛擬實境技術，讓來社區遊玩的民眾可以和台灣鹿、小豬等可愛動物合影互動，還有廟宇文化導覽、創關活動等，獲得不錯評價。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署推動多元就業開發方案計畫多年，將人力導入地方社區打造特色產業，不僅協助地方創生，也創造就業機會，像雲林金湖烏魚子、嘉義阿里山來吉木雕、台南西港穀倉餐廳等都藉著此計畫自立，劉邦棟說，目前分署已補助民間團體1,582個就業計畫，釋出超過9,900個工作機會，幫助不少中高齡、二度就業婦女與身心障礙者等弱勢族群在地就業。

(中時 )