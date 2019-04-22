市長盧秀燕強調，尊重市議會決議，市府會依法行政辦理。（陳世宗攝）

台中捷運股份有限公司去年進用人員時，改變原有取才方式，僅採面試方式，後來增加筆試時，試題與答案卻不公開；市議員李中等質疑「黑箱作業」，要求重新舉辦考試，驗證錄取人員本職學能專業度。市長盧秀燕強調，尊重市議會決議，市府會依法行政辦理。

台中市議會22日進行定期會，市議員李中、張瀞分、何敏誠、段緯宇關心台中捷運公司人員甄補進用議題。李中說，去年3月台中捷運公司第一次人力甄補時，僅採面試成績，當時有300多人報名應試，平均每人面試時間只有3.2分鐘，質疑短時間如何舉才。

李中不滿說，中捷去年8月第二次招考時，雖增加筆試，卻以有著作權為由不公布題目與答案；考生通過筆試進行面試時，卻又不採用筆試成績；錄取人員中彼此互有親戚關係，質疑招考公平性。建議市府107年度兩次取才錄取的人員進行本職學能鑑別考試，確保捷運徵才公平性。

市議員何敏誠認為，政府進用人才應遵守信賴保護原則，不建議輕易更改。市長盧秀燕表示，尊重議會決議，市府會依法行政辦理。

台中捷運公司人力組成可區分董事長、總經理與副總經理等策略職位、管理職位以及專業技術、營運服務職位，各職位員額皆訂有比率配置，截至今年3月底止，共進用231人，離職人數共33人。

(中時 )