台中市政府水利局積極整治綠川盼提升水岸綠廊環境，為求「人本設計」以貼近在地民眾休閒需求，自108年1月起陸續舉辦5場次在地溝通說明會訪談，納入地方意見修正相關工程；包括維持興大路現況、將水淨場設施位置遷址，更與里民共同設計發想水岸整體景觀，達到符合地方需求、美觀的水岸綠廊。

水利局長范世億在市議會進行「綠川興城計畫修正執行與在地溝通情況」專案報告中指出，市府致力整治綠川自民權路到大明路段，使其兼具基本防洪安全、水質改善與環境營造；包括加高護岸、增加通洪斷面。學府段連結自行車道及綠園道，編織完整水與綠網絡。

范世億指出，為打造更貼近民眾使用的水岸環境，該局積極籌辦相關議題說明會並納入地方民意。原配合綠空廊道，前期規畫將正義街2巷改為公園使用，並將合作橋改為人行步橋；地方居民提出通行需求後，該路段維持車行功能並留設停車空間。

水利局說，在水淨場及前處理單元方面，原規畫於復興園道及江川公園地面下，為符合居民期待，更改規畫將設施併入下游積善橋下方水利園區內原規劃的旱溪排水水淨場，可同時擴大處理量，並節省操作成本。

針對居民認為興大路車流量大，若廢除會造成永東街、永南街交通負荷；水利局採納維持興大路現況、停車空間不變，討論周遭植栽規畫進行部分喬木調整。范世億強調，期望以新思維、民意取向設計整治工程，達到提升綠川水質品質、高滯洪能力及高實用性休閒環境目的。

(中時 )