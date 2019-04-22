108全中運賽事桃園市再傳捷報，角力項目一舉勇奪3面金牌外，平鎮高中一年級學生陳至謙，在高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽中，以244.5分破大會紀錄勇奪金牌。目前桃園市總獎牌數為為27金38銀42銅，暫居全國第5，賽程還剩4天，桃園健兒瞄準50金目標前進。

角力項目分別為楊明國中吳宛如勇奪國女組角力自由式第二級金牌、觀音高中吳念祖摘下高男組角力希羅式第九級金牌、楊梅國中陳晨新拿下國男組角力希羅式第六級金牌。

就讀楊梅國中三年級的陳晨新，在教練周鴻傑指導下，連兩年奪得角力金牌，實力驚人。陳晨新表示，期待明年進入高中後繼續參加全中運，為桃園爭取榮譽。同樣是楊梅國中的曾宥善，則拿下國男組柔道第十級金牌，楊國國中兩位選手同時完成柔道、角力二連霸。

福豐國中王婉蓁則是游出國女組游泳400公尺混合式金牌，拿下桃園目前第一面游泳金牌。她目標希望能代表台灣參加2024年奧運。

(中時 )