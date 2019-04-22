花博后里森林馬場園區與豐原葫蘆墩公園等展區，委託「利洛國際團隊」進行營運管理，近四個月來獲得遊客按讚的口碑。（圖／台中市府提供）

台中花博后里森林馬場園區精彩展出超人氣。（盧金足攝）

外埔園區的花博吉祥物石虎家族，是遊客的打 卡熱點。（盧金足攝）

台中花博將在24日閉幕畫下圓滿句點，參觀遊客數已突破700萬人次，近4個月來，園區營管人員肩負遊客服務、園區巡檢等重責大任，以專業熱情的態度，服務每位遊客，是花博成功的關鍵，台中市府表示，感謝他們的全力付出，讓花博成為台中人的驕傲。

都發局指出，花博后里森林馬場園區與豐原葫蘆墩公園等展區，委託「利洛國際團隊」進行營運管理，利洛團隊超過百人，分為遊客組、場務組與行政組，分別負責遊客服務、園區設施安全巡檢、行政庶務等。

服務團隊成員經過兩個月的基地訓練、壓力測試等多項考驗後，成為花博不可或缺的重要角色，協助遊客解決各項疑難雜症。

后里馬場園區遊客組長張秋榆表示，曾有一名旅居國外的遊客在園區遺失眼鏡，因遊客說不清遺失地點與物品特徵，工作人員花上好幾天終於尋獲，這名返台參觀花博的遊客還特別贈送小禮物道謝，讓她覺得非常感動。

公共場務組強調遊客安全第一，每日皆派員定時定點巡檢園區，針對待修復的設施設備進行通報改善，堪稱花博的隱形守護者。

后里森林園區組員陳勇佑指出，園區巡檢工作工時長，但見到遊客在園區內開心拍照，烈日下巡園的汗水就沒有白流。

為讓花博外埔遊客獲得國際級服務，農業局委由「集思團隊」負責外埔園區的各項營運管理工作，集思團隊在花博籌備期間整合各界資源，協助市府團隊規畫服務流程SOP、模擬各種緊急事件演練、通報程序的組織架構等，並依據現場營運狀況調整修正。

為讓遊客在園區輕鬆辨識，「集思團隊」身穿代表外埔園區的亮橘色制服，第一線面對遊客反映的各項問題，以親切的笑容回應，當遊客有輔具租借、遺失物協尋、遊客受傷等問題時，提供最即時的服務與醫療救護。

每天閉園後，園區工作人員這群幕後英雄，駐守園區協助植栽換展及展館特展檔期更換，負責園區的清潔、保全及各項設備修繕，讓遊客在園區參觀安全無慮。

集思團隊表示，許多曾在各地工作的夥伴，為參與自己家鄉舉辦的一場國際型盛會，毅然返鄉投入營運工作，貢獻一己之力。花博開幕前與市府團隊溝通，協調長達一年多，互相培養合作默契，藉由過往的活動經驗，以專業熱情的態度服務每位遊客，讓遊客賓至如歸。

「台灣最美麗的風景是人！」市府說，台中花博更是如此，為提供遊客最優質服務，為遊客安全把關，營管人員投入全心全力，做好份內該做的事，讓花博盛會成為很多遊客美麗的回憶。

(中時 )