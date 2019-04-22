美國NBC電視台女主播荷達．柯特柏（Hoda Kotb）在節目直播中透過電話連線，宣布領養了第二個女兒，電話中她情緒激動，其他主播也跟著喜極而泣。54歲的荷達．柯特柏年過五十才決定領養小孩，她和61歲的男友感情甜蜜，也不排除結婚，但更享受現階段的熟年生活。

「是女孩！」當荷達．柯特柏假裝有重大消息call-in進攝影棚，同事們全為這則「突發新聞」尖叫歡呼。小女嬰取名「希望（Hope）」，是她和男友領養的第二個小孩，加上大女兒海莉，這個四人家庭彼此沒有血緣、沒有婚約，但一樣甜蜜融洽。

為了大女兒能有個伴，又領養了第二個。(圖/Hoda Kotb IG)

十年前罹患乳癌 女主播年逾50才當媽

荷達．柯特柏42歲診斷出罹患乳癌，雖抗癌成功但也無法再順利懷孕。2016年當她準備和男友展開同居生活，決定將醞釀已久的領養念頭說出口，「我說你不用現在回答我，你可以花一天、一星期，好好想一想，」荷達．柯特柏回憶當時溝通過程，超乎想像地順利，「你要知道他已經有一個正在念法學院的女兒，（當時）他自己也快要60歲了。」沒想到男友一口答應，那一刻她才知道，自己終於找到了「對的人（the Right Man）」。

52歲領養第一個女兒 女主播向影后取經

從來沒有領養經驗的荷達．柯特柏一開始很茫然，女星珊卓．布拉克（Sandra Bullock）是男友之外，最大的支持力量，「是她一路帶領著我，當我懷疑自己做不到的時候，是她對我說『妳當然做得到』。」

珊卓．布拉克在2010年、2015年領養一子一女，當時分別只有三個月和三歲半大，「只要你接受這個孩子的愛，你永遠都是家長。」珊卓．布拉克強調。

就怕自己太早走 想為大女兒找個伴

順利領養大女兒海莉之後，荷達．柯特柏的煩惱和一般晚年得子的人一樣：假使她和男友離世，海莉該怎麼辦？「有姊妹陪伴著度過人生，是非常重要的，」荷達．柯特柏自己和姊妹非常親密，她希望海莉也能擁有這樣的手足之情，「我們希望能有一個人，可以見證海莉的人生。」所以再領養了二女兒。

她的父親在50多歲過世，當時她只有20多歲，還在讀大學。驟變帶來恐懼與驚慌，但和父親短短20多年相處留下的回憶，至今仍是生命中珍貴的一部份。

希望陪妳們越久越好....

海莉多了妹妹非常開心，滿屋子大喊「我是姊姊了！」荷達．柯特柏記得把二女兒「希望」帶回家的那一天，對著海莉說：「我們有禮物要給妳。」他們抱起海莉，海莉則看著寶寶，開心地說「是『希望』！」

荷達．柯特柏現在只希望陪女兒越久越好，幫助她們成長為想要成為的大人。他們一家是沒有血緣的母女、沒有結婚證書的伴侶，「我覺得我們現在這樣就很好，」就像她不斷對海莉說的這句話：「妳不是從媽咪肚子裡出來的......妳是從媽咪心裡出來的！」

資料來源：People、Daily Mail、NBC

(中時電子報)