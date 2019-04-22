2019年桃園國際機場欣逢40歲生日，同時在推動節能減碳環保工作成果也大豐收，陸續成功獲得國際機場協會（Airports Council International, ACI）機場碳認證計畫「等級三最佳化碳管理標章」、「綠色機場白金首獎」，以及「ISO 14064溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」的四重國際環保認證，低碳管理積極作為倍受國際肯定。
桃園機場公司22日特別在第二航廈舉辦「2019低碳機場成果發表會」，桃機公司董事長王明德也利用此機會表揚節電表現優異的機場夥伴們，同時也讓在桃園機場大家庭工作的所有成員對於節能減碳工作有更多瞭解，並鼓勵大家集思廣益，共同構思激盪出更多元化的減碳良方，以達到更全面、更深入的減碳成果，擴大機場整體的綠色成長動能。
桃園機場在年旅客量已突破4,600萬人次，且仍不斷成長的營運壓力下，仍積極響應減碳需求，近年來機場的單位旅客溫室氣體排放量及用電量，皆已顯著降低，相較於2013年已分別減少21.7％及27.1％；而機場也已就航廈空調、照明、手扶梯與電梯相關設施，及航機使用橋氣橋電、電動行李拖車等持續優化改善，也因為這些成果，桃園機場才能通過國際專家的層層審核，獲得國際環保四重認證，贏得國際的肯定與掌聲。
王明德表示，為求永續經營並為地球環保善盡心力，未來桃園機場將持續落實節能減碳政策與低碳營運措施，並積極參與國際間的各式環保、綠能、減碳等計畫，以降低機場周邊環境負荷、減少營運碳排放與經營成本，並善盡企業社會責任，穩健踏實的達成桃園機場的溫室氣體減量與永續發展目標。
(中時 )
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