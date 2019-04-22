基隆客運余姓駕駛3年前載客行經基隆市區時，因右前方機車突然減速，余男煞車時的慣性作用導致李姓乘客跌倒，頭部撞擊地板，並於4日後死亡。法院審理後，認定余男並未超速，且李男上車後遲未坐下，判余男無罪。

起訴書指出，余男105年5月4日上午10時許，載客行經基隆市忠一路與孝二路口時，未注意李男尚未就坐便啟動行駛，之後從右側第2車道右轉到外側車道時，因為右前方1輛機車突然減速，余男見狀跟著煞車，導致李男重心不穩跌倒，頭部撞擊地板突起物，導致外傷性腦出血、心房顫動，送醫4天後宣告不治，依業務過失致死罪起訴余男。

余男在法院審理時坦承當時有踩煞車，但不知道李男上車後一直沒有坐下，自己是因為前方有其他公車載客，才會左轉到內側，繞過兩台公車後再慢慢轉進外側車道，但原本在外側的機車突然減速，並往左邊偏移，他就按喇叭示警，並輕踩煞車減速，接者李男就在後方跌倒，否認有何過失責任。

余男的辯護人表示，余男當時未超速行駛，且無「急煞」行為，當時車上另名乘客也無前後搖晃情形；李男上車後有充分時間可以就坐及握穩扶桿，但李男卻未坐下，僅將手靠在椅背，並伸手調整冷氣出風口，李男是「自招危險」。

法官調閱車內監視器後，發現該路段的限速50公里，當時公車的時速僅約30公里，時速不快，煞車後也僅約減速2公里，余男只是「輕踩煞車」、「略微減速」並非急煞；李男從上車到跌倒期間，有長達17秒的時間可以坐下，但李男到達座位時，僅將隨身物品放在座椅上，未立刻落座，並站著調整上方的冷氣通風口，調整完後仍不就坐，本身過失明確。

法院審理後，認定李男的死亡，余男並無「應注意未注意」，無須負擔過失責任，判決余男無罪，全案可上訴。

(中時 )