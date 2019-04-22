新竹市府將於25日舉辦「民安5號演習」，其中2隻通過初試的搜救犬將搶先露面，展現其守護城市的專業英姿。（陳育賢攝）

為提昇新竹市搜救隊救援能力，市消防局特種搜救隊2018年派出3位隊員至消防署訓練中心，與搜救犬1對1進行為期2年的培訓，3隻搜救犬將在2020年6月完成訓練，加入竹市救援行列，而25日的「民安5號演習」中，其中2隻搜救犬將搶先露面，展現守護城市的專業英姿。

消防局長李世恭表示，目前新竹市特搜隊成員編制42人，配置有特種搜救車載運各式破壞及搜救器材，包含最新式的AZ（Arizona Vortex）救援腳架，以及雷達式生命探測器，分別在2016年「台南0206震災」及2018年「花蓮0206震災」現場協助搜索及救援作業。

不過，救災器材雖不可或缺但卻有其極限，搜索用聲納與雷達式生命探測器在操作時需摒除周遭雜音干擾，才能準確定位，而搜救犬則可克服干擾，在複雜環境中精準搜索受困者，有效彌補搜索器材的限制，大大升級救援效能，消防局配置搜救犬有其必要。

目前新竹市消防局培訓的3隻搜救犬已經有2隻在今年3月通過IRO-V（初級）考試，在未來的培訓期間，消防局派出的3位領犬員將持續帶領3隻搜救犬全力參與各項高階認證測驗，未來在搜救犬正式加入搜救行列後，將為竹市特搜戰力拼圖拼上最後1塊，成為有配置搜救犬的特搜隊之1。

(中時 )