長榮大學是台灣各大學當中，唯一校園設有一座車站的大學，交通便捷改變了通勤的習慣，多少衝擊校外租賃的市場，但因為緊鄰沙崙綠能科學城，未來租賃市場仍被看好；長榮大學生輔組22日舉辦房東座談會，面對學生通勤習慣改變，校方也建議房東不能再被動等待房客，應主動出擊，提升住宿品質。

座談會除了頒獎給13位愛心房東外，也邀請入學處處長陳賢名針對學校發展進行介紹。陳賢名強調，長榮大學近幾年學生數維持得非常穩定，但107學年度校外租賃學生數確實明顯減少，原因是居住台南與高雄的學生利用台鐵長榮大學站的便捷性，改變通勤習慣可能是主因，其次，對於居住品質的要求也是因素之一。

陳處長認為，提升住宿品質是當務之急，尤其，大潭社區最近新增兩間便利商店，表示7-11與萊爾富等超商都看見長榮大學周邊的發展潛力，隨著未來沙崙綠能科學城建設，建議房東需加強宿舍的內外環境品質外，如何讓長榮大學的學生留在社區居住是房東們要努力的方向。

長榮大學校長李泳龍指出，校內有4棟宿舍，提供約3200個最新整修的床位，保證大一2000多名學生可住宿，為學生居住安全設想周到。至於高年級校外租賃宿舍選擇很多，座談會特別與校外優質房東合作，讓有外宿需求者獲得安心居住環境。

隨著台鐵沙崙支線的長榮大學站開始通車服務，更多同學也選擇搭火車的綠色通勤，目前政府千億投資的綠能園區積極建設，吸引更多的從業人員進駐大武崙社區，目前更成立大武崙綠能園區促進委員會，整合地方的發展需求，長榮大學更扮演重要角色，服務學生與地方產學合作的推動，未來結合綠能園區的發展吸引更多廠商與人口在大潭社區生活，也讓約萬名長榮大學學生有更便利的環境。

另外，不同於都會型大學高房價，長榮大學雖位處綠能科學園區，但房租收費更合理，讓家長與考生不會因經濟關係感到壓力。此外，長榮大學設有火車站，若需要向外打工或學習，從長榮大學站到台南市區火車只要20分鐘，也都方便，因此這裡是個適合求學的好地方。

學務處校安人員李玉柱表示，本次愛心房東是願意提供租金優惠，或免租金給清寒學生。他也提醒房東，由於現在學生都是透過網路資訊來了解屋況，因此房東們需要隨時在長榮大學校外賃居網進行資料更新，好讓學生掌握最新情況，增進租賃機會。大潭里里長林文鍠建議，房東們要多思考如何改進環境，共同塑造優質住宿環境。

(中時 )