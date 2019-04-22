台中捷運綠線開工至今逾10年，通車日期從2016年通車一直喊到2020年。台中市議會藍、綠市議員22日關心通車期程。市長盧秀燕表示，安全是市府考量首先要務，不會為了通車而通車；捷運綠線預計2020年底前全線通車，屆時將可增加民眾交通便利性。

台中市議會22日召開定期會，由交通局進行「台中捷運進屯區」、「74線交通現況困境改善說明及解決方案」、「台中捷運綠線、藍線進度」等業務專案報告。市議員張耀中、陳廷秀、陳成添、陳淑華、林祈烽、林德宇、江肇國、楊典忠、楊正中、沈佑蓮等，關心捷運綠線、藍線等進度。

交通局長葉昭甫表示，截至今年3月底，捷運綠線整體進度穩定超前達82.91％，土建工程剩下場站內裝修，機電工程進入全線測試，測試時間約需3至4個月；另捷運綠線規畫有6站7處捷運車站共構土地開發場站，G8文華高中站已有投資人進場，其餘6站辦理招商中。

陳淑華表示，台北文湖線於2009年通車後曾發生多次當機，讓乘客在軌道上行走，因現有捷運機電測試尚無標準，要求市府測試時如果出現問題，一定要公布讓大眾瞭解。朱暖英說，捷運場站命名時，應先與地方民眾溝通，像文心路與大業路口的捷運水安站，應改為水安宮站較接地氣。

交通局強調，捷運綠線總工程經費為485.93 億元，全長約16.71 公里，共設置18 座高架車站，市府朝109年前全線通車目標努力，打造烏日地區成為三鐵共構的轉運中心。

(中時 )