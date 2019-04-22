三對三籃球被列入2020東京奧運競賽項目之一，也讓更多人投入在三對三籃球對抗，台灣知名運動通路摩曼頓的「2019摩曼頓天王盃三對三籃球賽」將於明天（4月23日）中午12點開放報名，不但延續以往組別及進行北中南三區賽事，本屆總決賽更是賽史首度前進高雄。

摩曼頓天王盃三對三從2016年開始舉辦，賽事規模逐年擴大，報名人數不斷創新高，今年為了犒賞各路角逐球場榮耀的球友們，主辦單位特地加碼總價值超過新台幣50萬的獎金及獎品，希望號召更多籃球迷一同圓夢想，成為摩曼頓天王盃霸主。

本屆報名從4月23日中午12點到6月30日中午12點，共有國中組、高中組、大專社會組及女子組，女子組將不分年齡，北中南各區預賽則分別是8月4日假國立台北教育大學、8月11日在台中逢甲大學、8月24日於高雄福誠高中等地進行，8月25日進行總決賽，比賽地點是高雄大魯閣草衙道WeSport籃球場，參賽球員每人可獲賽事紀念籃球衣一件及束口袋一個。

(中時電子報)