寬心園「紅藜松露杏鮑粽」榮獲第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇所頒發的「兩岸十大伴手禮」。（馮惠宜攝）

台灣素食連鎖龍頭寬心園日前參加兩岸十大伴手禮遴選「紅藜松露杏鮑粽」、「五穀南瓜派」雙雙獲選，其中「紅藜松露杏鮑粽」更是唯一入選的粽類商品，名單一公布，即有不少大陸消費者詢問要如何購買？可以說是紅到對岸去。

2007年研發上市的寬心園紅藜松露杏鮑粽，因為餡料豐富健康、風味清香綿密，也不僅在老客人心目中建立好口碑，還有許多企業老闆買來當作端午節禮品，贈送給海內外客戶，2016年開始，寬心園廚藝團隊特別在粽米中加入近年來非常熱門的超級食物「紅藜」，讓口感軟Q綿密的粽米多了紅藜的營養價值，今年獲得第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇所頒發的十大伴手禮獎項，實至名歸。

由寬心園廚師群親自製做作的紅藜松露杏鮑粽，結合南部粽與北部粽做法，也就是先用義大利白松露油與添加了紅藜的長糯米拌炒出香氣，包入事先滷過的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸30分鐘，放涼後急速冷凍以保留粽米的香氣及風味，每顆粽子均需經過外觀、大小、重量的嚴格品檢才能入庫。

不讓紅藜松露杏鮑粽專美於前，曾經獲得2018「台中市十大伴手禮好禮標章」的「五穀南瓜派」，因為風味香濃可口又營養健康，今年也同時獲得第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇所頒發的「兩岸十大伴手禮」。五穀南瓜派是以新鮮南瓜打製的南瓜泥與香菇製成內餡，派皮則加上五穀米增添香氣與營養，可直接回溫冷食，亦可放入烤箱或微波爐中加熱回烤，風味更加香濃酥脆。

(中時 )