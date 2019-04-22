新竹縣家畜疾病防治所獲報，指有不肖養殖業者疑為牟取更高利潤，竟對要送往屠宰場的牛隻強行灌水，使牛隻體重激增，秤重時有利可圖，家畜所調查後認定屬實，依法加重裁罰5萬元。

家畜所表示，畜牧場對牛隻強行灌水，導致牛隻痛苦及傷害，如業者仍再犯者，最高可裁罰至7.5萬元，若所得利益超過最高罰鍰時，將於前述最高罰鍰再酌量加重罰鍰。

(中時 )