待宰牛遭灌水增重 竹縣家畜所開罰 17:472019/04/22 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 待宰牛隻遭業者強行灌水。（徐養齡翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣家畜疾病防治所獲報，指有不肖養殖業者疑為牟取更高利潤，竟對要送往屠宰場的牛隻強行灌水，使牛隻體重激增，秤重時有利可圖，家畜所調查後認定屬實，依法加重裁罰5萬元。 家畜所表示，畜牧場對牛隻強行灌水，導致牛隻痛苦及傷害，如業者仍再犯者，最高可裁罰至7.5萬元，若所得利益超過最高罰鍰時，將於前述最高罰鍰再酌量加重罰鍰。 (中時 ) #家畜 #畜所 #罰鍰 #最高罰鍰 #裁罰 也許您會感興趣 推薦閱讀 中山一派出所長包庇酒店 涉圖利被訴 09:592019/04/18 攔查開車用手機 意外逮9逃逸移工 10:392019/04/18 算命師酒駕罰單未繳 水晶洞遭查扣 17:582019/04/18 《金融》逕自變更收費方式，南山人壽挨罰600萬元 07:462019/04/19 失婚男以車為家 酒駕遭逮連車也被查扣 19:562019/04/19 因應金管會裁罰 南山總經理 范文偉暫代 04:092019/04/20 花東酒駕罰鍰欠億元 法務部將強收 18:012019/04/20 內政部示警 里長赴陸簽協議將「不小心」吃50萬罰鍰 13:532019/04/21 計程車聯盟籲Uber繳25億元罰鍰 5月中恐上街抗議 11:492019/04/22 駕駛不讓視障者加重罰鍰 最高可罰7200元 11:482019/04/22 社會熱門新聞 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 18歲重機騎士違規上國3 追撞油罐車慘死 - 社會 - 中時 女人讓你碰這3個禁區 代表你有機會了 - 社會 女大生夜店玩嗨脫了 胴體被12.8萬人看光光 - 社會 退役士官長啃老挨罵 遷怒砍殺親妹判8年 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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