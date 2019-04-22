台南市無黨籍議員日前要求台南市需比照5都發放鄰長津貼（鄰長交通工作補助費），遭到台南市長黃偉哲以「鄰長是義務職」給了軟釘子，台南市多名議員22日找來40多位鄰長相挺，秀出7000多份鄰長連署書，要求將鄰長津貼編入預算，台南市民政局研議以表揚方式，肯定鄰長的貢獻。

台南市每年補助每位鄰長健保費與文康活動費共3萬2328元，這筆費用6都都發放，台南市卻是6都唯一未發鄰長車馬費（每人約2000元）的直轄市，過去因此平均每年省下3.5億經費。

去年台南市里鄰合併，一下子減少了5070個鄰長，每年省下的事務補助費又少了3.5億元。台南市無黨籍議員認為鄰長確實參與各項公務協助，3月29日發起連署，要求比照5都發放鄰長津貼（交通工作補助費）。

這項要求遭到黃偉哲以「鄰長是義務職」回絕，台南市多位議員火大，22日找來40多位各區鄰長代表，附上7000多分鄰長連署書，發起連署的台南市議員許又仁要求民政局以里鄰合併前原有預算，為鄰長津貼作合理的調配。

台南市民政局表示，台南市財政資源是5都最少，明年面臨房屋稅調降，預算將再減少23億元，未來財政無比艱難，但會研擬以表揚方式，肯定鄰長義務為民服務的辛勞。

(中時 )