◎選總統？韓國瑜：最快明天說明

高雄市長韓國瑜稍早出席歐洲商會餐會，在會前受訪時對於參選總統與否的聲明稿，韓國瑜說最快明天會發表聲明。韓國瑜表示，他正在草擬聲明，由於內容字字推敲，還在與內部討論，最快本周就會發表，負責任的向外界說明；至於目前民調勇冠群雄，韓國瑜認為，這幾趟出訪，感受到海內外對中華民國的期待，可能反應在民意上，「但是...我覺得我們盡量做吧！」

◎斯里蘭卡恐攻300死560傷 警高層10天前已獲悉情報

斯里蘭卡昨天發生震撼全球的驚天八連爆恐攻，首都可倫坡、以及尼甘布、和東部的拜蒂克洛等地，上午到下午遭到連環炸彈攻擊，釀成300死560傷。當局已經逮捕24人，國防部長並表示已鎖定幕後黑手，極可能是宗教極端分子。警方今天稍早也證實，可倫坡北部機場引爆一個土製炸彈，而針對法新社報導，警方最高層早在10天前就收到復活節恐攻警訊一事，當局指示將徹查相關機構是否有情報漏洞。

◎行車不禮讓視障者 駕駛最重罰7200元

視障者穿越馬路時，面臨危險會較一般人更大。立委王榮璋今日提案，若汽車駕駛人行近行人穿越道與轉彎時，未禮讓視障者先通過，課予更重罰鍰，可處2400元到7200元罰鍰，若在行人穿越道違規放置障礙物，導致視障者受傷也可罰3000元到6000元。交通部表示認同，尊重委員會審查結果。

◎周慧敏攻蛋掀搶票潮 2天半15通告謝粉絲

「永遠的玉女掌門人」周慧敏將於8月10日首度站上台北小巨蛋，舉行「一萬天荒愛未老-周慧敏30週年巡迴演唱會」，她上周在臉書公布好消息，按讚數狂飆，，粉絲反應熱烈，預期將掀搶票潮。而她也將來台答謝歌迷，主辦單位幫她在兩天半內排滿近15個通告，她笑著接受，沒喊一句累，親民也敬業！

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