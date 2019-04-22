立法院司法法制委員會今天審查《公職人員財產申報法》關於財產申報公開的部分。不過時代力量立委黃國昌質疑公職人員財產申報罰鍰太低，若身家百億的人有申報不實、不遵守財產強制信託，罰鍰簡直只是小case。他更進一步指出，若依照法務部過去提出的函釋，如果總統跟董事長是同一個人有什麼法律效果，至今還搞不清楚。

黃國昌指出，總統也是必須申報財產的範圍，如果違反申報義務，故意申報不實，他的罰鍰只有6萬以上120萬以下，「這樣額度夠嗎？如果我是個身家幾百億的申報義務人，罰這筆錢事小case啊！」法務部次長蔡碧仲表示，確實有些行政罰鍰再檢討，他也認為罰鍰太低。

黃國昌進一步質疑，當選總統就任後財產依法必須要強制信託，但違反強制信託的罰鍰，同樣只有6萬以上120萬以下，且還是不強制信託的處罰只是行政罰，顯然罰則設計太輕微。

黃國昌也指出，根據法務部對《公司法197條》的函釋內容，股票依法強制信託，不會喪失董事職位，法務部為何抱持這種立場？當選後股票不強制信託，罰則還很輕，董事也不會因此被解任，「董事長跟總統如果同一個人，法律效果是什麼？到現在還不清楚。」黃國昌要求法務部回去處理因應。

(中時 )