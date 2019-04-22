美國陸軍即將迎來40年來最大的武器口徑變革，將從5.56公釐制式子彈，變更成6.8公釐子彈，以提高穿透力。報導稱，德士隆集團(Textron)已將6.8公釐口徑的樣槍交給美國陸軍評估，預計未來美軍將採購10萬把以上，全面取代現役的M16、M4系列步槍，與M249班用機槍。

防衛部落格(defence-blog)報導，4月10日，美國陸軍上將馬克·米利(Mark A. Milley)的參謀長表示，這個計畫稱「下一代小隊武器」(Next Generation Squad Weapon），其中又分成下一代小隊武器-步槍(NGSW-R)，以及下一代小隊武器-自動機槍（NGSW-AR），其中NGSW-R是M4 / M4A1卡賓槍的計劃替代品，而NGSW-AR是M249班用機槍（SAW）的計劃替代品，這兩型槍都是步兵最常使用的武器。

在新一代的複合材料護甲日新月異的現在，5.56公釐子彈的貫穿力有可能遇到挑戰，因此美國陸軍在3年前開始思考增進子彈口徑的想法，最初的看法是採用前一代的7.62公釐子彈，然而7.62委實是太大了，會減低步兵的攜彈量，經過幾番討論後，新步槍口徑決定採用6.8公釐。陸軍參謀部稱，新的步槍彈速度將遠遠超過現有子彈，穿透力在未來25年內都能保持優勢，可擊穿現有的防彈衣與防彈甲。

美國陸軍測試6.8公釐機槍。(圖/美國陸軍)

據The Drive的說法，新子彈分成XM1186與XM1184兩個型號，都是6.8的公釐，彈殼材料將會輕量化，避免步兵攜彈量下降，當然有著更高的裝甲穿透能力，必定超過現有的5.56x45彈藥。但官方沒有解釋XM1186、XM1184兩種子彈有什麼區別。

採用CT伸縮子彈的機槍。(圖/美國陸軍)

設計新槍與新子彈的是德士隆旗下的AAI公司(AAI Corporation) ，據該公司在過去幾次軍備展的新聞稿，它採用套管伸縮式彈藥（CT）。傳統的子彈構造，彈頭位於裝滿火藥的金屬外殼的頂端，呈現尖銳狀。然而CT子彈卻是把彈頭塞入箱彈殼內，縮短子彈整體長度，使它的體積減小，也就使子彈的單位攜帶量增加。AAI公司設計CT子彈已費時15年了。

報導稱，AAI公司已交出樣槍給軍方，不過外界仍不知其外貌，然而我們也能從他們過去軍備展的展品得到參考，外表與現役的M4已有明顯不同，而且由於CT子彈的特質，彈匣是方型的，而不是以往的彎月型。

(中時電子報)