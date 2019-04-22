日本作家橫溝正史名著《犬神家一族》從推理看人性，有時慾望驅動行為，人也會做出「非理性」之事！由台灣劇本家、導演、演員合力製作的《野良犬之家》今年4月25～28日於在華山烏梅劇院演出。導演符宏征擅長以詩意的身體景觀、多焦點的拼貼敘事、凝煉極簡的舞台語言、多層次的空間意象等，構築充滿戲劇張力的超現實視覺風格。

動見体《野良犬之家》劇照。（攝影 林育全）

一對狗兄妹，每天等待和媽媽一起去吃下午茶。有天家裡多了一個成員，據說是他們失蹤多年的大哥。沒人認得他，他可能是隻流浪狗，也可能是匹狼。繭居生活的恐怖平衡逐漸被破壞，野狗與家犬在同一屋簷下，家的毀滅與建立相互拉峙，暴力與情慾在狹窄的舊公寓裡開始竄動。

《野良犬之家》採用超現實的手法，劇中兄妹既是被豢養的狗，亦是能夠獨立思考的人，角色界於人狗之間的曖昧地帶，呈現現代人自我束縛、無法喘息的精神樣貌。編劇林孟寰耗時三年完成此作，探索個人成長與家庭議題並刻劃出時代氛圍，「不是我不想，是我不會。」

主角犬兄與犬妹是台灣當下失落青年男女的化身，難以承受過去生活美好不復返的現實，面對未來茫然而恐慌，充滿被拋棄的孤寂與無力。我是誰？獨立的自己在哪裡？該長成甚麼樣子？回答這些問題需要多大的犧牲呢？

導演符宏征擅長處理身體經驗，觀察到人容易「厭煩」跟「懶散」的習性，並藉此來發展演員的肢體動作，逐漸堆疊演員的情緒，最終凝聚成強大的身體爆發力，在看似方便跟豐厚的物質條件下，反而展示出人類生存處境深處的孤獨與痛苦。本劇試圖反詰進步、理想、等等的正面社會價值，直視生命的悲哀與挫折，重新書寫一部給現代人的暗黑童話，從中尋得自我救贖－抑或自我毀滅－的可能。

(中時電子報)