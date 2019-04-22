由彭文正主持的政論節目《政經看民視》，因受到電視台高層變動，將在今（22）晚收攤，巧的是今日彭文正才剛嗆完總統府。

名作家吳祥輝在臉書上傳《政經看民視》的節目時段表，點出《政經》將在今晚收攤，也在今日進行最後一錄。

而彭文正今日才發文回嗆「敬告總統府，把妳們的髒手拿開，不要一手公然在黨內初選舞弊，一手又玷污『台灣的眼睛』」沒想到《政經看民視》今晚就將畫下完結篇。

(中時電子報)