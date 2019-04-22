剛嗆完把髒手拿開 《政經》今晚最後一集... 17:452019/04/22 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 由彭文正、李晶玉主持的政論節目《政經看民視》今晚將是最後一集。（圖／翻攝自政經看民視臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由彭文正主持的政論節目《政經看民視》，因受到電視台高層變動，將在今（22）晚收攤，巧的是今日彭文正才剛嗆完總統府。 名作家吳祥輝在臉書上傳《政經看民視》的節目時段表，點出《政經》將在今晚收攤，也在今日進行最後一錄。 而彭文正今日才發文回嗆「敬告總統府，把妳們的髒手拿開，不要一手公然在黨內初選舞弊，一手又玷污『台灣的眼睛』」沒想到《政經看民視》今晚就將畫下完結篇。 彭文正提4點槓蔡英文 「把妳們的髒手拿開」 (中時電子報) #彭文正 #民視 #政經看民視 #總統府 也許您會感興趣 推薦閱讀 彭文正發大財！《政經》密帳曝光 1集酬勞夭壽高 20:262019/04/18 《政經》喊停 楊憲宏批民視董事會野蠻專制 18:252019/04/19 《政經》喊卡 楊憲宏批野蠻專制 04:102019/04/20 民視冷回 尊重言論自由 04:102019/04/20 主持《政經》被爆狂賺1億 彭文正4字冷回應 14:532019/04/20 「興隆居」遭盯開發票 業者：若無對策就收攤 14:592019/04/21 彭文正提4點槓蔡英文 「把妳們的髒手拿開」 11:402019/04/22 娛樂熱門新聞 剛嗆完把髒手拿開 《政經》今晚最後一集... - 娛樂 伴娘床戰閨密老公 網紅全裸性愛片外洩 - 娛樂 《三生三世》爆紅！趙又廷卻半年沒工作原因公開 - 娛樂 《政經》停播 胡婉玲開嗆：不直接通知外聘主持人！ - 新聞 - 中時 鮪魚露點照流出？專家神分析「乳房彈性」被推爆 - Styletc 樂時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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