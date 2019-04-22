華盛頓中學以國際化的雙語教學、同步化的中外語課程及建立完善的資訊學習，培養學生具備放眼世界的前瞻視野。（馮惠宜攝）

眾所周知，華盛頓是美國國父，華盛頓幼時砍倒櫻桃樹故事也深植人心，而在台灣、台中教育界「華盛頓」是雙語教育翹楚。位於台中市太平區華盛頓中學1998年成立，是華盛頓教育體系銜接大學教育的最後一哩路，除著重雙語教育，更引領學子邁向國際，全方位培育具宏觀視野、能因應時代變遷與競爭的未來主人翁。

華盛頓教育體系是中部補教名師羅文貴創立，他從1991年就以前瞻的教育眼光，創造從幼稚園到小學、中學十五年一貫的全方位雙語教育環境，歷年來更培育出無數菁英學子。

為什麼要以「華盛頓」來立名？羅文貴說以「華盛頓」來立名開辦學校，期許是美語教育界的第一先鋒，也是教育領頭羊，讓孩子從小能在充沛的美語環境中自然學習美語文與國際接軌。

但是，教育不能只教語文，國際化的人才也不能只具備英語力而已，羅文貴相信擁有內在「好品格」更是未來人才卓越勝出的關鍵；以華盛頓為名，也以美國國父勵志的故事，讓教師們藉著偉人的歷史故事，教導孩子勇於面對、敢於承擔、內化誠實胸襟、好氣度，成為一個有擔當的菁英領導人。

(中時 )