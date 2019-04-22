鴻海董事長郭台銘表態參選2020總統大選，網紅館長陳之漢16日開直播表示希望郭台銘出來選，但昨(21)日直播改口：「不會投給郭台銘」。陳之漢列出反對理由：1.郭的「國防武器不需要購買」說法是削弱台灣的國防能力。2.質疑郭台銘大陸、台灣兩地投資失衡嚴重，問郭台銘到底是想幫大陸還是幫台灣？

館長陳之漢在16日直播告白指他支持郭台銘參選2020總統大選，「不得不承認他是我的偶像」，希望郭台銘出來選；事隔5天，館長21日直播轉風向表示，郭台銘雖然是自己的偶像，但「不好意思我投不下去」，覺得對方在做生意這塊是自己的偶像，但不適合當總統。

為什麼不投給郭台銘？館長表示，第一是「他說國防武器不用買，讓我覺得是在虛弱我們的國防」，且「郭台銘說盡量不要買武器，這個我沒辦法接受！」第二是郭台銘曾說要幫助年輕人未來，但在中國製造了100萬工作機會，台灣卻只有幾千的工作機會，「這比例失衡會不會太嚴重？你到底是在幫大陸，還是在幫台灣？還是在幫你自己？」

最後，館長表示，「我也是一個生意人啦！但是我是一個愛國的生意人！我相信郭董也是一個愛國的生意人，但是你愛的是中國，我愛的是台灣。」

(中時電子報)