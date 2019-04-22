家庭暴力悲劇又一樁！一名陸軍退役向姓士官長長期依靠母親老人年金、中低收入補助款維生，胞妹看不過去不讓他領錢花用，竟遭其持刀砍殺重傷險喪命。高雄地院一審將向男依殺人未遂、傷害直系血親尊親屬罪，判刑8年，可上訴。

「可惡的不是我妹妹，是我母親。」「她對我們兄妹做了一些事情，只因為她是我母親，她才會沒有事情。」法庭上，向男吐露真實心聲，還強調「她們之前給我的痛苦，並不亞於我這次砍她的痛苦。」對於砍殺親妹、重手推倒母親毫無悔意。

判決指出，50歲的向姓男子上士軍階退伍後靠打零工過活，長期用提款卡領取母親補助款花用。其妹不捨母親維生存款一再被佔用，於是掛失該張提款卡，拒絕向男繼續領取。

向男2018年9月發現提款卡無法領錢，一氣之下刀衝往胞妹與母親住處質問。「是又怎樣了？」當時向女一句話，立刻讓向男斷了理智線。「妳讓我活不下去，我也不讓妳活」向男持刀直接砍向向女臉部、肩部及背部，還揚言「妳給我起來，我要給妳死」向女當場血流滿面、癱臥在床。

同時間，向母衝入房內大喊「不要再砍了！」殺紅眼的向男竟將其母狠推倒地，還嗆「妳若阻擋我也要讓妳死，妳不要管！」、「妳女兒死了，妳兒子也要被抓去關了，這樣妳滿意了吧」。

向男行兇後直接到派出所自首，員警趕抵現場將躺臥血泊中的向女與倒地不起的向母2人送醫。向女經送醫搶救撿回一命，但左眼失明，右眼神經損害致視力模糊，下巴的肉被砍掉，臉部多處神經遭砍斷而沒有知覺，肩胛骨也被砍至骨折，左手手部神經被砍斷。

在法庭上，向男強調他服役期間沒有存款，退伍金50萬元也全數都借給朋友至今拿不回來，又因高血壓無法正常工作，只能做臨時工，收入微薄，才會花用母親的補助款。法官卻認為，向男守不住當兵時的薪餉和退休金，成天怨天尤人，終鑄成大錯，判處有期徒8年，全案可再上訴。

(中時 )