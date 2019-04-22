印尼當局18日在中爪哇省首府三寶瓏（Semarang）逮捕40名電信詐騙犯，我駐印尼代表處今天證實，其中12名涉案人士為台灣人，代表處正積極與印方交涉，力圖讓台嫌回台接受調查。

綜合中央社及印尼安塔拉通訊社（ANTARA News）報導，三寶瓏移民局是在上周四（18日）在三寶瓏市一間民房逮捕這40名電信詐騙犯，其中11人持有我國護照，另一人雖無攜帶護照，但經判斷後認定應為我國公民；其餘28人則為中國大陸籍人士。

我駐印尼代表處在20日接到印方通知，並於21日派員赴三寶瓏了解案情，目前12名國人都被安置在移民局拘留所，代表處也已行使領事探視權，並回報國人情況都好。

代表處指出，正與印方積極交涉，希望讓國人回台受審。

印尼警方認為，這40名詐騙犯很可能是一個跨國詐騙集團組織的成員，該組織專挑大陸人、台灣人下手，遭逮的嫌犯當中，11人還是國際刑警組織（Interpol）希望緝捕的對象。警方相信，該組織至少已在當地運作2個月，目前還在調查背後的出資者是誰。

台灣人過去曾多次因跨國電信詐騙在印尼被逮，2017年7月，印尼警方與大陸合作，在雅加達、泗水等地逮捕了143名大陸籍、台灣籍電信詐騙嫌犯，其中台灣人共22名，最終18名台嫌被送往大陸受審，印尼警方原先要再將最後4名台嫌遣送大陸，在我方攔下後才讓台嫌回台接受調查。

22日記者會上，印尼三寶瓏移民局陳列電信詐騙犯使用的犯罪工具，這些工具都已遭到沒收。（圖／中央社、中華民國駐印尼代表處提供）

(中時電子報)