「蟲蟲危機」荔枝椿象成為近年全國荔枝與龍眼等作物的新興害蟲，嚴重影響農業生產！市議員曾朝榮、李天生、楊典忠等人，22日在市議會中為民請命，要求市府正視病蟲害的嚴重性，農業局長蔡精強說，今年防治計畫已有初步成果，荔枝椿象有明顯減緩狀況，將持續進行防治。

台中市議會22日召開定期會，市議員曾朝榮、林德宇、楊典忠、蔡耀頡等，關心荔枝椿象造成果農的嚴重危害，甚至連台中市議會後方的停車場蟲滿為患！曾朝榮指出，今年荔枝跟龍眼產量均減少，與荔枝椿象數量暴增息息相關，希望市府重視蟲害的嚴重性。

蔡精強說，荔枝椿象喜愛吸食無患子科植物，例如荔枝、龍眼、無患子及台灣欒樹等新梢、花穗汁液，對果實品質及產量造成影響，嚴重時甚至會讓果樹無法收成。市府推動荔枝椿象防治，分為化學、物理、生物防治，並加強宣導。

蔡精強指出，化學防治即補助農友購買防治資材，今年提高補助每公頃2000 元，物理防治鼓勵撿拾卵片，生物防治生產荔枝椿象天敵平腹小蜂，或將椿象釋放於廢耕果園、有機、友善園區及合作監測點，配合教育宣導，全面防治荔枝椿象。

蔡精強強調，因氣候變遷，使得荔枝椿象數量增加，市府加強因應並首創荔枝椿象防治曆，按防治曆推行防治計畫，在今年已有初步成果，狀況減緩了很多。

(中時 )