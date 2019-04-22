想到屏東，愛潛水的你會想到墾丁，愛美食的你會想到豬腳，然今年2月的台灣燈會，300架無人機空中燈光秀，讓大家看到台灣創意無限！錯過別難過，今年10月5日至10月20日，經濟部、屏東縣政府共同主辦「2019台灣設計展」，主展區為台糖縣民公園（原台糖紙漿廠），衛星展區包含屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區、屏東美術館。看設計師創意、走訪屏東古厝、尋復古看美學，觀光小型也能長知識！

這是台灣設計展第一次在台灣最南端的屏東縣舉辦，經濟部非常重視，特別邀請中華文化總會張鐵志副秘書長擔任總策展顧問，勾勒屏東的過去、現在、未來，透過設計展與民眾對話，全方位展現屏東的特色、屏東的經驗，以及屏東的驕傲，引領民眾共同展望及見證屬於屏東不一樣的城市亮點。

主展場選在具特色及歷史意涵的台糖縣民公園，見證台灣60年代蔗渣製紙的歷史，並賦予歷史場域新生命，讓民眾用新思維重新走入歷史，一覽屏東新風貌。

2019台灣設計展以特色產業、文化觀光、社會福利三大議題，看台灣設計家創意。（台創提供）

2019台灣設計展以特色產業、文化觀光、社會福利三大議題盤點在地的隱形冠軍，運用設計思維梳理脈絡及加值創新。在「特色產業」層面，屏東為台灣的農業大縣，近年來縣府成立農業科技園區、農業大學，並將有機栽培、友善農法的概念帶入農作，提升農作新價值，並致力於輔導小農轉型農企業，掀起新農業運動，像是咖啡及可可屢屢於國際大賽獲獎，帶動屏東黑金商機的發展。

「2019台灣設計展」10月將在屏東開展，將展出台灣特色設計與文創。（台創提供）

在「文化觀光」層面，屏東是一個多元族群匯集的城市，像黑鮪魚觀光文化季、東港迎王祭典、排彎族五年祭、半島歌謠祭、溫泉觀光文化季等，從年頭到年尾，各具特色及意義；在「社會福利」層面，屏東老年人口比率占全縣人口15%，高於全台平均值的13%，所以高齡長照是屏東社會福利網相當重要的一環，近年縣府大力推動鄉里間設置關懷據點，與社區、教會、廟宇合作，善用閒置空間，以縣民需求為出發點，解決高齡者生理及心理上的難題，提升生活品質。

屏東縣政府潘孟安縣長（左）及經濟部沈榮津部長（右）共同召開「2019台灣設計展」簽約記者會。（台創提供）

2019台灣設計展」展出資訊

展期： 10月5日（六）至10月20日（日）

地點：

主題展區：台糖縣民公園 （屏東縣屏東市台糖街66號）

衛星展區：屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區、屏東美術館

2019台灣設計展│展前宣傳前導。（影音由經濟部、屏東縣政府製作，取自YouTube）

(中時電子報)