賴清德（中）受訪指出，若高雄市長韓國瑜願意投入這場總統選舉而且又能得到國民黨支持，他很希望與韓國瑜進行一場君子之爭。(陳怡誠攝)

前行政院長賴清德22日出席「世界地球日座談」，他會前受訪指出，韓國瑜目前還是國民黨內最孚眾望的人選，不妨靜待一天，讓韓國瑜做最後的決定，如果韓國瑜願意投入這場總統選舉而且又能得到國民黨支持，他很希望與韓國瑜在明年1月11日總統大選進行一場君子之爭。

(中時 )