賴清德再喊話 盼與韓國瑜君子之爭 18:122019/04/22 中時 陳怡誠 、影音、 杜宇喬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 賴清德（見圖）受訪指出，若高雄市長韓國瑜願意投入這場總統選舉而且又能得到國民黨支持，他很希望與韓國瑜進行一場君子之爭。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 賴清德（中）受訪指出，若高雄市長韓國瑜願意投入這場總統選舉而且又能得到國民黨支持，他很希望與韓國瑜進行一場君子之爭。(陳怡誠攝) 前行政院長賴清德22日出席「世界地球日座談」，他會前受訪指出，韓國瑜目前還是國民黨內最孚眾望的人選，不妨靜待一天，讓韓國瑜做最後的決定，如果韓國瑜願意投入這場總統選舉而且又能得到國民黨支持，他很希望與韓國瑜在明年1月11日總統大選進行一場君子之爭。 (中時 ) #韓國瑜 #總統 #君子 #賴清德 #選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 「下輩子我當你老婆」揭韓國瑜李佳芬前世今生 00:032019/04/18 韓粉認變相卡韓 基層恐反彈 04:102019/04/18 韓粉急 湧國民黨中央喊：徵召韓國瑜選總統 08:562019/04/18 韓國瑜機場一個舉動 被讚藍軍領導人少見的強悍 22:342019/04/18 工商社論》論今日執政黨的格局 04:092019/04/19 黃暐瀚：郭台銘參選 僅能拉到這類韓粉 04:182019/04/19 會選2020嗎？羅智強爆韓國瑜話中玄機 05:412019/04/20 徵召初選 王鴻薇：千萬不必再詢問韓國瑜意願 13:142019/04/20 韓國瑜聲明將講什麼？ 內容提早曝光 23:462019/04/21 吳：不會協調 徵召韓初選不變 04:102019/04/22 政治熱門新聞 要求韓國瑜把話收回去？苦苓諷慘小英：既沒高度又沒智慧 - 政治 英派放話？賴清德註定被做掉原因 - 政治 支持變反對 館長陳之漢：不會投給郭董 - 政治 蔡英文腹背受敵 網友喊「他」出來報恩！ - 政治 要求韓國瑜把話收回去？苦苓諷慘小英：既沒高度又沒智慧 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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