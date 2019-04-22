妙禪佛教如來宗成立多年，底下擁有數萬信徒，其中不乏許多知名公眾人物，但其中衍伸出的爭議始終沒停過，近日網路又傳出各種妙禪信徒風狂追捧的事跡，再次引起熱議。一名男網友分享自己被帶入教經驗，揭開「紫色神秘面紗」，同時曝光恐怖經歷。

妙禪佛教如來宗先前被爆出收信徒送的名車，因為信徒下跪膜拜高喊「感恩師父、讚嘆師父」等口後號，被網友戲稱「Seafood」。原 PO 在臉書社團「爆廢公社」分享，自己被一名阿姨帶入門，一開始會先跟你收300元入門金，還保證可以退費。進去後會先一起坐禪，接著會有個像是「造神大會」，由妙禪身邊護法人員上台演講，原PO形容，「開始造神演講，什麼神跡、神光之類的你想的到的、想不到的他都能夠唬爛一套給你聽」，而台下一堆人卻依舊露出滿滿崇拜的眼神。

原PO表示，之後會有小組心得分享進行「思想改造」，從這他發現，被吸引加入的新信眾多都有共通點，就是因為人生遇到瓶頸，「大部分都是家庭關係不融洽居多」。原PO則抱著要拆台的心情，拿佛教的東西不斷打臉反問，把師兄師姐砲轟到說不出話來。後來師兄師姊眼見無法說服原PO，就對帶他入門的阿姨私下向他勸說「心中魔障太深，要加入他們改造」。

原PO說後來還有再去一趟，當作是打嘴砲鬧場好玩，直到他們說要交月費2000元之後，他當下立馬跟他們要求退費300元，結果幾個人就圍上來，質疑原PO為什麼要退出？原PO說，「幾個人立馬圍著質疑我為什麼要退出，這樣會業力引爆之類的」，最後讓他辯到口渴才決定放棄。

文章一出引起萬名網友專注，紛紛回應「難怪seafood都很有錢！」、「這不是直銷嗎？」、「感覺他們有業績壓力，這也要拉下線」，還有人狂讚原PO「太勇猛，居然能全身而退」、「謝謝你拿自己去實驗」、「我前年說他們是詐騙集團，就被恐嚇說會業力引爆」。

妙禪擁有許多信眾，但不少行事作風也常常引發熱議。

(中時電子報)