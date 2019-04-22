主打健康、養生的法布甜，今年推出覆盆子口味的頂級法式玫瑰蛋糕，藝術氣息濃厚的造型，讓媽媽看了「心花開」，也滿足喜歡打卡上傳社群網路的消費者先拍再吃，且美味可口讓媽媽們胃口大開。另外，店家還祭出免運費、送花束、卡片、保冷袋等好康，讓消費者省去不少麻煩。
法布甜執行長張淑卿表示，今年推出的覆盆子慕斯口味玫瑰花蛋糕，特別堅持純手工製作，全部使用天然原物料，不添加人工色素、防腐劑，並力行低糖、低卡路里原則，適合全家大小食用。玫瑰花的造型超吸睛，花瓣上還有水珠甜露點綴，讓人看了都捨不得吃。
8吋大的法式玫瑰花蛋糕，訂價1280元，凡購買的消費者，都可以享有免運費、送花束、卡片以及保冷袋的優惠，一次就能全部搞定。持有母親節專用禮券，還可以現抵300元。
另外，針對預算有限的客人，法布甜特別選中店內高人氣的橘子磅蛋糕和南瓜蛋糕捲作促銷，原價640元，5月12日以前，兩條特價520元，店家擔心小家庭吃不完，還可以分店、分批提貨，只要在5月20日取完即可。
熱心公益的張淑卿，為了慶祝台北車站微風店開幕，25日到30日，將在台北火車站舉辦法式鳳梨酥義賣，每個只賣10元，所得將用來幫助經濟能力不佳、弱勢的單親媽媽。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。