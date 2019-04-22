慶祝母親節法布甜特別選中店內高人氣的橘子磅蛋糕和南瓜蛋糕捲作促銷兩條特價520元。（馮惠宜攝）

主打健康、養生的法布甜，今年推出覆盆子口味的頂級法式玫瑰蛋糕，藝術氣息濃厚的造型，讓媽媽看了「心花開」，也滿足喜歡打卡上傳社群網路的消費者先拍再吃，且美味可口讓媽媽們胃口大開。另外，店家還祭出免運費、送花束、卡片、保冷袋等好康，讓消費者省去不少麻煩。

法布甜執行長張淑卿表示，今年推出的覆盆子慕斯口味玫瑰花蛋糕，特別堅持純手工製作，全部使用天然原物料，不添加人工色素、防腐劑，並力行低糖、低卡路里原則，適合全家大小食用。玫瑰花的造型超吸睛，花瓣上還有水珠甜露點綴，讓人看了都捨不得吃。

8吋大的法式玫瑰花蛋糕，訂價1280元，凡購買的消費者，都可以享有免運費、送花束、卡片以及保冷袋的優惠，一次就能全部搞定。持有母親節專用禮券，還可以現抵300元。

另外，針對預算有限的客人，法布甜特別選中店內高人氣的橘子磅蛋糕和南瓜蛋糕捲作促銷，原價640元，5月12日以前，兩條特價520元，店家擔心小家庭吃不完，還可以分店、分批提貨，只要在5月20日取完即可。

熱心公益的張淑卿，為了慶祝台北車站微風店開幕，25日到30日，將在台北火車站舉辦法式鳳梨酥義賣，每個只賣10元，所得將用來幫助經濟能力不佳、弱勢的單親媽媽。

(中時 )