影響居民通行，由於受損狀況不嚴重，橋樑重建工程包商的重機具也在現場，經過週休假日趕工搶修，今天上午7時恢復雙向通車，至於地方建議以強度更強的鋼構便橋取代涵管便道，縣府最近也將發包動工，提升雨季行車順暢及安全。

埔里鎮愛村橋是愛蘭、鐵山、房里各里居民銜接國道6號愛蘭交流道的捷徑，也是南村里民進到市區的便利通道，約可節省車程15分鐘，但在去年6月的洪災中沖毀，當時行政院長林全指示重建，預計今年11月完工，但為便利鄰近居民通行，先以沙土及水泥涵管施設便道，但只要雨勢一大，便道經常移位。

鋒面形成的「颮線」，在短時間內帶來強降雨，愛村橋涵管便道又再度被大水破壞，多根涵管位移，日前緊急封閉，愛蘭里長陳文富發現後擔心入夜後視線不良，民眾強行通過發生危險，趕緊通報公所、縣府封閉便道，先關主管單位前往會勘，發現部分涵管位移，橋面尚稱完好，建議橋樑重建工程包商能以現場重機具進行搶修，趕工2日，今日早上恢復雙向通車。

陳文富表示，愛村橋重建工程進度超前，但汛期將至，除了希望新橋早日完工，也希望便道撐過1個雨季，希望縣府施設強度較佳的鋼構便橋取代涵管便道，最近已發包施工，希望提升雨季期間居民通行安全。

(中時 )