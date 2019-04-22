今年是九二一震災屆滿20週年，慈濟基金會草屯聯絡處舉辦「走過二十 你好嗎」大愛村住民感恩茶會，邀約當時大愛村住民相聚敘舊與心靈交會，並邀請當時曾協助提供土地興建大愛屋的善心人士，藉著音樂饗宴話當年，述說20年來走過傷痛迎向未來的故事。

1999年臺灣發生921大地震，南投成為震後最重大的災區，災後全臺慈濟志工湧現南投，協助賑災後勤及周邊援助工作，為了在最短的時間內，讓受災民眾能安頓下來，回歸正常的生活軌道，慈濟志工趕搭組合屋，提供受災民眾安穩居住環境，同時擬定「希望工程」計畫，在南投、臺中等縣市援建50所學校。

當時慈濟基金會尋找援建大愛屋的土地，草屯中山里里長簡煥基適時無償提供自己的私人土地，讓整個援建工程圓滿順利，大愛村管理委員會第一屆主委顧錦銘表示，他原居住在草屯虎山路的大廈，因地震而倒塌，正當為全家的棲身地愁苦時，還好慈濟的大愛村給了庇護之所。

慈濟基金會表示，當時為了讓受災鄉親能安身與安心，慈濟人即時的發起救助和募心募愛活動，在中部四個縣市12鄉鎮19個據點興建大愛村，總計1743戶、面積有21051坪，南投縣分別於南投、草屯、埔里、集集、國姓計有12處1170戶大愛屋，其中坐落在草屯太平路與富林路口就有150戶。

慈濟基金會表示，20年的時間，慈濟人和社區志工及重建區民眾們默默的努力，牽引著許多人走出悲情，踏出嶄新的步伐，因此藉由音樂饗宴系列活動，共同回顧台灣的生命力與愛的奇蹟。

(中時 )