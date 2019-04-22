埔里鎮中正路違規停車二年檢舉量高達3187件，因檢舉太過頻繁，引發有臨時停車需求的鎮民反彈，埔里警分局、鎮公所、民代今日會勘，建議將中正路從單向雙車道改為單車道，外側增設汽機車收費停車格及人行道，增加停車位，將報請縣府工務處處理。

埔里警分局統計106至107年由民眾以行車記錄器、手機拍照等畫面檢舉的交通違規件數7243件，市區中正路檢舉量高達3187件佔44％，若再計算鄰近的中山路1462件，2路段合計高達64％，違規項目以違規臨時停車39.5％、車輛佔用道路停車33.8％為最大宗。

有民眾在埔里地區網路社群抱怨，阿公、阿嬤帶發高燒孫子到診所看醫師，臨時停車一下也遭拍照檢舉；貨運行只是下個貨，也遭檢舉達人偷拍，問題的根源不在於民眾愛違規，而是熱門路段太難停車，主管單位不應置身事外，應當做好規劃，改善停車空間嚴重不足的問題。

埔里警分局邀公所及縣議員到場會勘，警方建議中正路原單向雙車道設計，保留內側4米車道供汽、機車共用，外側空間規劃汽、機車停車格及人行專用道，為避免停車格遭久佔，影響路旁商家權益，務必採取收費提高輪替率，汽、機車停車格收費標準，交由縣府、公所進一步研議。

縣府工務處表示，尊重地方意見，但埔里市區中正路車流大，若要度調整必須審慎評估，將與相關單位會勘研議後再定案。

(中時 )